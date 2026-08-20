Meg & Harry zurück in England: Ist DAS ihr geheimes neues Heim?

Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen sich bereits ein neues, geheimes Zuhause in Großbritannien gesichert haben. Nach dem Rauswurf aus Frogmore Cottage könnte dies der erste Schritt für eine Rückkehr sein.

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Seit ihrem dramatischen Rückzug aus der vordersten Reihe der britischen Königsfamilie und dem anschließenden Umzug in die USA haben Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle ihren Lebensmittelpunkt im kalifornischen Montecito aufgebaut. Doch die Verbindung in Harrys alte Heimat scheint nie ganz abgerissen zu sein. Nun berichten britische Medien, allen voran die Zeitung "The Sun", dass das Paar bereits im Geheimen ein neues Anwesen im Vereinigten Königreich erworben oder langfristig gemietet hat.

Sehr überraschender Schritt

Dieser Schritt kommt für viele Beobachter des Königshauses überraschend, da die Beziehungen zwischen den Sussexes und dem Buckingham Palace nach wie vor als zutiefst zerrüttet gelten. Ein fester Wohnsitz in Großbritannien könnte jedoch weitreichende Konsequenzen für die zukünftige Rolle des Paares und seine rechtliche Stellung im Land haben.

© Getty Images

Der bittere Verlust von Frogmore Cottage

Rückblick: Auf Geheiß von König Charles mussten Harry und Meghan im vergangenen Jahr ihre bisherige britische Residenz, das geschichtsträchtige Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor, endgültig räumen. Seither besaß das Paar keine offizielle Unterkunft mehr im Vereinigten Königreich. Bei ihren seltenen Besuchen in London waren sie gezwungen, in Hotels zu übernachten oder auf die Gastfreundschaft von Freunden angewiesen zu sein.

Frogmore Cottage im Jahr 2020. © PA Images via Getty Images

Der Verlust dieses Heimes wurde von Insidern als schwerer symbolischer Schlag gewertet, der die Trennung vom Königshaus weiter zementierte. Umso brisanter ist nun die Nachricht, dass das Paar im Hintergrund still und leise an einer neuen Lösung gearbeitet hat, um wieder festen Boden auf britischem Boden unter den Füßen zu haben.

Wo liegt das neue, geheime Anwesen der Sussexes?

Obwohl die genaue Adresse aus Sicherheitsgründen streng unter Verschluss gehalten wird, spekulieren Experten bereits intensiv über mögliche Standorte des neuen Zuhauses. Es gibt mehrere heiße Spuren, die zu potenziellen Luxus-Immobilien führen:

Die Cotswolds: Diese malerische Region im Südwesten Englands gilt als absoluter Favorit. Sie ist bekannt für ihre historischen Steinhäuser, sanften Hügel und die hohe Promi-Dichte. Das Paar mietete dort bereits vor seiner Hochzeit ein Haus und schätzt die ländliche Abgeschiedenheit.

Soho Farmhouse: In unmittelbarer Nähe zu den Cotswolds liegt dieser exklusive Privatclub, in dem sich Harry und Meghan in der Anfangsphase ihrer Beziehung oft trafen. Ein Anwesen in dieser Gegend würde ihnen perfekten Luxus und absolute Privatsphäre garantieren.

Die Londoner Außenbezirke: Auch ein gut gesichertes Penthouse oder Townhouse in ruhigen, aber exklusiven Stadtteilen wie Richmond oder Wimbledon wird nicht ausgeschlossen, um eine schnelle Anbindung an die Hauptstadt zu haben.

Sicherheitsbedenken

Ein entscheidender Faktor bei der Auswahl der neuen Immobilie dürfte die Sicherheit des Paares sein. Seit dem Verlust des staatlich finanzierten Polizeischutzes im Vereinigten Königreich befindet sich Prinz Harry in einem anhaltenden Rechtsstreit mit dem britischen Innenministerium. Eine Rückkehr ohne lückenlose, professionelle Sicherheitsvorkehrungen gilt für die Sussexes als unvorstellbar.

Das neue Anwesen muss daher höchsten Sicherheitsstandards entsprechen, um das Paar und seine Kinder vor unerwünschten Blicken und potenziellen Gefahren zu schützen. Ob das neue Zuhause auch als Brücke für eine vorsichtige Annäherung an die königliche Familie dienen kann, bleibt abzuwarten. Bislang hat sich der Buckingham Palace nicht zu den Spekulationen geäußert. Der Kauf einer eigenen Immobilie zeigt jedoch deutlich, dass Harry Großbritannien noch lange nicht aufgegeben hat.