Wow! Raten Sie, wie viel Meghans Schmuck hier kostet

Herzogin Meghan sorgt mit der Ankündigung eines Adventskalenders für ihre Marke "As Ever" für Kritik. Auf ihrem neuen Instagram-Foto zieht jedoch vor allem ihr sündhaft teurer Schmuck die Blicke auf sich.

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Meghan (45) zeigt sich auf ihrem neuesten Post entspannt auf einem Sofa sitzend. Sie trägt einen cremefarbenen Pullover mit geripptem Ausschnitt und passenden Ärmelbündchen sowie einen seidigen, olivgrünen Rock. Was auf den ersten Blick wie ein lässiger Look wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein echtes Luxus-Outfit. Die Herzogin kombiniert das Outfit mit Schmuckstücken im Gesamtwert von weit mehr als 85.000 Euro.

Funkelnde Details am Hals

Der eigentliche Star ihres Looks hängt direkt an ihrem Ausschnitt. Meghan entschied sich für die "Large Double Dome Tennis Necklace" der Designerin Jennifer Meyer.

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Das Schmuckstück ist edel

Aus 18-karätigem Gold in Handarbeit in Los Angeles gefertigt. Mit abgerundeten Gliedern und ein Drittel Diamant-Pavé gestaltet. Bestückt mit insgesamt 6,46 Karat Diamanten.

Die Kette schlägt mit einem Preis von stolzen 54.400 Euro zu Buche. Ergänzt wird das Ensemble durch die dezenten "Reverse Water Drop Martini"-Ohrstecker von Logan Hollowell für 4.950 Euro. Allein Kette und Ohrringe kommen somit auf rund 59.350 Euro.

Bekannte Stücke am Handgelenk

Auch an den Handgelenken der Herzogin glänzt edler Luxus. Meghan trägt ihr "Cartier Love Bracelet" im Wert von etwa 6.800 Euro, bei dem immer wieder vermutet wird, dass es ein Geschenk von Prinz Harry (42) gewesen sein könnte. Dazu gesellt sich eine Cartier-Uhr im Wert von rund 19.500 Euro, auf die sie regelmäßig setzt. Zusammen machen Uhr und Armband noch einmal rund 26.300 Euro aus. Wie viel ihr gesamter Schmuck inklusive weiterer Armbänder und der Uhr exakt wert ist, lässt sich jedoch nicht mit vollständiger Sicherheit sagen.