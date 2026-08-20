"Schock-Wende": So reagiert die englische Presse

Der britische Prinz Harry zieht Medienberichten zufolge mit seiner Frau Meghan und den gemeinsamen Kindern in sein Heimatland zurück.

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Die Rückkehr ins Vereinigte Königreich solle bereits "bis Ende des Monats" vollzogen werden, berichteten mehrere britische Medien am späten Mittwochabend. Harry und seine Frau hatten sich 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und waren in Meghans Heimat USA gezogen.

Die Kinder des Paares, Archie (7) und Lilibet (5), sollen demnach schon im September in Großbritannien in die Schulen gehen, hieß es in den Berichten. König Charles sei von den Plänen vor kurzem informiert worden. Die Sprecher von Harry und Meghan gaben dazu keine Stellungnahmen ab. Allerdings bestätigte eine den beiden nahestehende Quelle die Berichte.

Die britische Presse feierte die Rückkehr Harrys mit Schlagzeilen wie "Harry's coming home" (Harry kommt nach Hause) und "Megxit Bombshell" (Megxit-Hammer). Allerdings soll noch unklar sein, ob es um einen dauerhaften Umzug geht oder das Vorhaben zunächst nur auf einige Monate oder Jahre angelegt ist.

Die wichtigsten Pressestimmen

"The Sun"

"Harry und Meghan kommen nach Hause." Die britische Boulevardzeitung spricht von einem "Megxit-Hammer": Nur sechs Jahre nach ihrem Rückzug aus dem Königshaus sollen Harry und Meghan überraschend nach Großbritannien zurückkehren. Auch ihre Kinder Archie und Lilibet sollen künftig dort zur Schule gehen.

"The Telegraph"

"Harry kommt nach Hause." Auch der "Telegraph" berichtet über die geplante Rückkehr. Demnach will Harry noch in diesem Monat gemeinsam mit seiner Familie nach Großbritannien kommen. Für September sollen die Kinder bereits an einer britischen Schule angemeldet sein.

"The Daily Mail"

"In wenigen Tagen zurück in der Heimat." Harry und Meghan könnten noch in diesem Monat wieder in Großbritannien leben. Die überraschende Entscheidung des Paares, Kalifornien zu verlassen, soll König Charles und Thronfolger William überrascht haben. Archie und Lilibet sollen eine britische Schule besuchen. Eine Rückkehr als arbeitende Mitglieder der Königsfamilie sei allerdings nicht geplant.