Meg & Harry-Rückkehr: Das ist der wahre Grund

Es ist die Nachricht des Tages aus dem britischen Königshaus. Insider packen nun aus und verraten den echten, dramatischen Grund, warum das Exil-Paar Harry und Meghan seine Rückkehr nach Großbritannien plant.

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Nach all den Skandalen, den bitteren Vorwürfen in Interviews und dem endgültigen Bruch mit dem Buckingham Palace schien eine Rückkehr von Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan Markle in weite Ferne gerückt. Doch die jüngsten Berichte über eine heimliche neue Bleibe im Vereinigten Königreich haben die Gerüchteküche zum Überkochen gebracht.

Überlebenskampf

Jetzt enthüllt ein Insider-Bericht des "Express" die schockierende Wahrheit hinter den Umzugsplänen: Hinter der Fassade der Unabhängigkeit steckt ein eiskalter, strategischer Überlebenskampf der Sussexes. Es geht um Macht, Einfluss und das wichtigste Kapital, das das Paar besitzt – seine verbliebene Verbindung zur britischen Krone.

Der verzweifelte Kampf um Relevanz

Seit ihrem Umzug nach Kalifornien haben Harry und Meghan feststellen müssen, dass ihr Marktwert in den USA stark von ihrer Nähe zum britischen Königshaus abhängt. Ohne den royalen Glanz droht das Paar in Hollywood in der Belanglosigkeit zu versinken. Doch es gibt auch einen handfesten verfassungsrechtlichen Grund für die Rückkehr:

Die Angst vor dem Titelverlust: Als Staatsrat (Counsellor of State) hat Harry theoretisch das Recht, König Charles in offiziellen Angelegenheiten zu vertreten.

Die Wohnsitz: Ohne eine offizielle Adresse in Großbritannien droht ihm der automatische Entzug dieses prestigeträchtigen Titels durch das Parlament.

Die heimliche Rettung: Das neue, geheime Anwesen dient als juristischer Rettungsanker, um diesen wertvollen Titel um jeden Preis zu sichern.

© PA Images via Getty Images

Die letzte Chance für die Kinder

Ein weiterer emotionaler Treiber hinter den Kulissen ist die schwere Erkrankung von König Charles. Dem Monarchen bleibt aufgrund seiner Krebsdiagnose möglicherweise nicht mehr unendlich viel Zeit. Harry soll von Schuldgefühlen geplagt sein, weil seine Kinder Archie und Lilibet ihren Großvater kaum kennen.

Die Sussexes wollen verhindern, dass die Kinder ohne jeglichen Bezug zu ihrer königlichen Herkunft aufwachsen. Ein festes Zuhause in England soll als Brücke dienen, um in den kommenden Monaten schnelle und unkomplizierte Besuche beim schwerkranken König zu ermöglichen – bevor es für eine Versöhnung zu spät ist.

Der Sicherheits-Poker

Nicht zuletzt ist die Rückkehr nach Großbritannien auch ein geschickter Schachzug im andauernden Sicherheits-Krieg gegen das britische Innenministerium. Harry klagt seit Jahren verbissen um staatlichen Polizeischutz für seine Besuche im Land.