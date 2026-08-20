Explosion in Böller-Firma: Großeinsatz und Verletzte

In Winzendorf-Muthmannsdorf (Bezirk Wiener Neustadt) ist Donnerstagmittag nach einem markerschütternden Knall ein Großeinsatz der Feuerwehr angelaufen.

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NÖ. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt, es dürfte eine Explosion in einem Unternehmen gegeben haben. Eine Rauchsäule war über mehrere Kilometer hinweg sichtbar, es soll mehrere Verletzte geben. Betroffen soll die Astotec Pyrotechnic Solutions sein - ein Betrieb, der Pyrotechnik erzeugt. Die Firma steht in Flammen.

Derzeit stehen die Feuerwehren Winzendorf, Weikersdorf, Stollhof, Muthmannsdorf, Maiersdorf, Brunn an der Schneebergbahn, Urschendorf, Saubersdorf, Neusiedl, Gerasdorf und Wiener Neustadt im Einsatz.

Großbrand in Winzendorf - Rauchsäule war kilometerweit im Bezirk Wiener Neustadt zu sehen. © Bfkdo Wiener Neustadt

Laut Stefan Notruf NÖ ist derzeit von mindestens einer schwerverletzten Person auszugehen. Betroffen sind allerdings sämtliche Mitarbeiter - das Gelände musste evakuiert werden.

Der Einsatzort befindet sich nur wenige KIlometer entfernt vom Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld, der in den letzten Wochen bereits zweimal gebrannt und die Einsatzkräfte massiv gefordert hat.