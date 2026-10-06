Streit bei Schnuppertag: Syrer stach auf Kollegen ein

Nach umfangreichen Ermittlungen nach einer Messerattacke in Wieden, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ausfindig machen.

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Dramatische Szenen am Wiedner Gürtel: Das Messer-Opfer wurde am 16. September mit einer schweren Stichverletzung im Bereich der Argentinierstraße entdeckt. Die Berufsrettung brachte den Verletzten sofort in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Weil zunächst weder Zeugen noch Spuren zum Tatort führten, übernahm das Landeskriminalamt Wien den Fall.

Streit in Hotel-Keller

Die Ermittler kamen dem Vorfall schließlich auf die Spur. Als Tatort wurde ein nahegelegenes Hotel ermittelt, genauer die Mitarbeiterräume im Keller. Das Opfer und der 22-jährige Syrer sollen dort bei einer Reinigungsfirma einen Schnuppertag absolviert haben. Schon zu Beginn gerieten die beiden aus bislang nichtigem Anlass aneinander. Der Streit eskalierte zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der das Opfer mit einem Messer attackiert und verletzt wurde.

Verdächtiger festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen wurde der zunächst unbekannte 22-Jährige ausgeforscht und wenige Tage später von der WEGA festgenommen. Bei der Einvernahme bestätigte er eine körperliche Auseinandersetzung, bestritt aber, ein Messer verwendet zu haben. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Zudem gerieten drei Mitarbeiter der Reinigungsfirma ins Visier: Sie sollen den Vorfall beobachtet und gegenüber den Ermittlern falsche Angaben gemacht haben. Gegen sie wurde wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage Anzeige erstattet.