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Tausende Euro nicht bezahlt: Getränke-Betrüger geschnappt

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Der Verdächtige soll bei einer Firma Waren im Wert von tausenden Euro unter falschem Namen bestellt haben.
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Ein 39-Jähriger soll von Weinviertler Händlern eine größere Menge an Getränken unter falschen Namen bestellt, abgeholt und die Rechnungen über tausende Euro nicht bezahlt haben. Im Zuge eines Termins bei einer Firma in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) klickten für den Mann, gegen den eine Festnahmeanordnung bestand, die Handschellen.

Der Serbe wies sich laut Polizeiaussendung von Dienstag mit einem gefälschten kroatischen Führerschein aus. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Am 17. und 18. September soll der 39-Jährige unter falschen Namen bei Firmen im Bezirk Mistelbach und Korneuburg Getränke - jeweils im Wert eines fünfstelligen Betrages - abgeholt haben. Einmal leistete er eine Anzahlung in Form einer mittleren vierstelligen Summe. Eine vollständige Bezahlung wurde bis zu einem späteren Datum vereinbart.

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Nach einer Anzeige forschte die Polizei den mutmaßlichen Betrüger aus. Als der Mann am 28. September zu einem Termin in einer Firma in Poysdorf auftauchte, um Getränke und Leihgeräte zu bestellen, wurde er festgenommen. Bei seiner Einvernahme verweigerte er die Aussage. Er wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

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