Unwetter-Walze: Morgen wird es NOCH schlimmer!

Nach Hagel und Sturmböen am Donnerstag ist die Unwettergefahr in Österreich noch nicht vorbei. Für Freitag erwarten Meteorologen erneut kräftige Gewitter, Starkregen und teils extreme Sturmböen.

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Die turbulente Wetterlage hält zum Ende der Woche an. Verantwortlich ist eine ausgeprägte Luftmassengrenze über den Ostalpen: Während aus dem Süden warme und feuchte Luft nach Österreich strömt, liegt im Norden deutlich kühlere Luft.

Diese Gegensätze können erneut kräftige Gewitter entstehen lassen.

Nach Einschätzung von Kachelmannwetter drohen am Freitag vor allem am Nachmittag und Abend schwere Gewitter. Von Bayern her könnten Gewitter nach Oberösterreich ziehen und dabei Sturmböen von 100 km/h und mehr bringen.

Hagel, Starkregen und Sturm

Auch im Westen und Südwesten Österreichs sind intensive Regenfälle und Gewitter möglich. Im Osten und Südosten kann sich die Wetterlage am Abend ebenfalls verschärfen – mit Sturm, Regen und Gewittern.

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Besonders im Bergland und entlang der Nordalpen besteht lokal die Gefahr von Starkregen. Wenn Gewitterzellen nur langsam weiterziehen, können Bäche rasch über die Ufer treten und Keller überflutet werden.

Im Süden und Osten sind außerdem Hagel und kräftige Windböen möglich.

Samstag etwas ruhiger

Zum Samstag nimmt die Unwettergefahr im Flachland voraussichtlich etwas ab. Im Bergland bleibt es jedoch weiterhin wechselhaft mit Schauern und Gewittern.

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Wer draußen unterwegs ist, sollte deshalb weiterhin vorsichtig sein. Lose Gegenstände auf Balkon und Terrasse sollten gesichert und Autos möglichst geschützt abgestellt werden. Bei Starkregen gilt: Unterführungen und Senken meiden.

Auch Berg- und Wandertouren können bei plötzlich aufziehenden Gewittern gefährlich werden. Ruhiges Sommerwetter sieht jedenfalls anders aus.