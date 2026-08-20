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Transfer-Hammer

Ronaldinho unterschreibt in Italien

Ronaldinho schnürt wieder seine Fußballschuhe.
© LightRocket via Getty Images
Ronaldinho ist zurück! Der zweifache Weltfußballer ist in Italien gelandet und steht unmittelbar vor einem höchst überraschenden Comeback – rund ein Jahrzehnt nach seinem offiziellen Karriereende.
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Der mittlerweile 46-jährige Brasilianer schwebte mit einem Privatjet am Flughafen von Forlì ein. Sein neuer Klub Ravenna bestätigte die Ankunft. Am Airport ließ sich Ronaldinho die Gelegenheit nicht entgehen, gab erste Autogramme und machte sich anschließend auf den Weg nach Ravenna, wo seine offizielle Vorstellung bevorsteht.

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Dass der Magier noch einmal die Fußballschuhe schnürt, kommt völlig unerwartet. Ronaldinho und der italienische Drittligist hatten bereits im Juni überraschend verkündet, dass sich der Weltstar dem Serie-C-Klub anschließt. Sein letztes Profispiel bestritt der Brasilianer 2015 für Fluminense Rio de Janeiro, etwas mehr als zwei Jahre später erklärte er seine Karriere offiziell für beendet.

Jetzt soll aus dem Ruhestand noch einmal ein letzter Auftritt werden. Laut "Gazzetta dello Sport" will Ronaldinho für Ravenna mindestens ein Pflichtspiel bestreiten – und seine Karriere mit einem letzten Tor in Italien krönen. Doch damit soll es nicht getan sein.

Sein Engagement geht offenbar weit über den Rasen hinaus. Ronaldinho soll demnach auch in unternehmerische Projekte des Vereins und von Präsident Ignazio Cipriani eingebunden werden. Ein Comeback mit Showfaktor – und offenbar mit einem Plan, der weit über 90 Minuten Fußball hinausgeht.

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