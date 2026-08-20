Lautstärkeregler
DIESER einfache Trick spart Ihnen beim Musikhören Zeit
Wer gerade Musik hört, ein Video schaut oder telefoniert, muss nicht mehrfach auf die Lauter- oder Leiser-Taste drücken. Ein kurzer Druck auf eine der beiden Tasten blendet den Lautstärkebalken am linken Bildschirmrand ein.
Dieser Balken lässt sich anschließend direkt bedienen. Einmal antippen, und er wird größer. Danach kann die Lautstärke per Wischbewegung stufenlos angepasst werden – deutlich schneller als mit zahlreichen einzelnen Tastendrücken.
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Noch eine Möglichkeit
Auch über das Kontrollzentrum lässt sich die Lautstärke bequem steuern. Dafür einfach vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten wischen.
Neben dem Helligkeitsregler befindet sich dort ebenfalls ein Lautstärkeregler. Mit einem Finger lässt sich der Pegel direkt nach oben oder unten schieben.
Wer also bisher für jede kleine Änderung mehrfach auf die Seitentasten gehämmert hat, kann sich einige Klicks sparen.
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