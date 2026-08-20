oe24
TV
E-Paper
Immo

Weg zum Kindergarten

Vater bei Unwetter von Ast erschlagen

© IMAGO/onw-images
Ein Familienvater ist am Donnerstagmorgen im deutschen Georgenthal von herabstürzenden Baumteilen getroffen worden und gestorben. Das Kind des Mannes blieb bei dem Vorfall vollkommen unverletzt.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Mann war gemeinsam mit seinem Kind auf dem Weg zum Kindergarten, als sich das tödliche Unglück ereignete. Eine Sprecherin des Landkreises Gotha bestätigte das Ereignis. Laut Landrat Onno Eckert passierte der Vorfall zwischen 7:30 und 8:00 Uhr. Genaue Angaben zum Alter des Verstorbenen machte er nicht. Am Mittag sprach der Landkreis zunächst nur von einem Schadensereignis mit einer verstorbenen Person.

Auch interessant

Russland auf Bären-Jagd: Fünf Tiere erschossen

Meg & Harry: 5 Millionen im Jahr nur für Security

Drei Legionellen-Tote in Linz

Schwere Unwetter und erhebliche Schäden

Bereits am Mittwochabend zogen schwere Unwetter durch Thüringen. Nach Angaben der Polizei war vor allem der Süden betroffen, jedoch kam es auch im Landkreis Gotha zu erheblichen Schäden. Umstürzende Bäume beschädigten Autos und Keller liefen voll.

Weitere Vorfälle auf den Straßen

Bei Steinbach-Hallenberg stürzte während der Fahrt ein Baum auf ein Autodach. Der 61-jährige Fahrer sowie seine zwei Mitfahrer im Alter von 57 und 42 Jahren erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Den Schaden schätzte man auf 20.000 Euro. In Dermbach traf ebenfalls ein umstürzender Baum das Fahrzeug einer 72-Jährigen, sie blieb jedoch unverletzt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Dieser Autofahrer springt im letzten Moment über Klappbrücke

SPD macht Wahlkampf mit Nazi-Zeile

Mutter verpasst ICE – ihre Kinder fahren allein weiter

Vater bei Unwetter von Ast erschlagen

Messi neuer Barca-Rekord-Torschütze

Skandal-Künstler Meese gefeuert

Frau sticht mit Messer auf ihren Zahnarzt ein

Society TV: DIF 2015 & Botox-Beichte der Stars

Vor Wahl: CDU-Bürgermeister spendet AfD 10.000 Euro

Wiederbetätigung: Haft für Lokalbetreiber