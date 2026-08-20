Vater bei Unwetter von Ast erschlagen

Ein Familienvater ist am Donnerstagmorgen im deutschen Georgenthal von herabstürzenden Baumteilen getroffen worden und gestorben. Das Kind des Mannes blieb bei dem Vorfall vollkommen unverletzt.

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Der Mann war gemeinsam mit seinem Kind auf dem Weg zum Kindergarten, als sich das tödliche Unglück ereignete. Eine Sprecherin des Landkreises Gotha bestätigte das Ereignis. Laut Landrat Onno Eckert passierte der Vorfall zwischen 7:30 und 8:00 Uhr. Genaue Angaben zum Alter des Verstorbenen machte er nicht. Am Mittag sprach der Landkreis zunächst nur von einem Schadensereignis mit einer verstorbenen Person.

Schwere Unwetter und erhebliche Schäden

Bereits am Mittwochabend zogen schwere Unwetter durch Thüringen. Nach Angaben der Polizei war vor allem der Süden betroffen, jedoch kam es auch im Landkreis Gotha zu erheblichen Schäden. Umstürzende Bäume beschädigten Autos und Keller liefen voll.

Weitere Vorfälle auf den Straßen

Bei Steinbach-Hallenberg stürzte während der Fahrt ein Baum auf ein Autodach. Der 61-jährige Fahrer sowie seine zwei Mitfahrer im Alter von 57 und 42 Jahren erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Den Schaden schätzte man auf 20.000 Euro. In Dermbach traf ebenfalls ein umstürzender Baum das Fahrzeug einer 72-Jährigen, sie blieb jedoch unverletzt.