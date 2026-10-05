Nobelpreisträger ignorierte E-Mail des Komitees

Der deutsche Forscher Peter Hegemann hat kurz vor der Bekanntgabe seiner Auszeichnung mit dem Medizin-Nobelpreis eine Rückruf-Bitte des Nobelkomitees ignoriert.

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"Ich bekam eine E-Mail von jemandem, den ich nicht kannte. Und darin hieß es: 'Ruf mich zurück. Ich habe etwas Wichtiges für dich'", sagte der Wissenschafter von der Humboldt-Universität Berlin im Interview mit der Organisation Nobel Prize Outreach. Dann sei ihm die Vorwahl der hinterlegten Nummer aufgefallen.

Als er genauer draufschaute, kam der 71-Jährige zu einer Feststellung: "Ich erinnere mich von meinen Segel-Erfahrungen, dass dies Schweden sein musste. Also rief ich die Person zurück und es war der Vorstand des Nobelkomitees."

"Du brauchst Zeit, um zu realisieren, was passiert ist"

Der Anruf habe ihn um kurz vor 11.00 Uhr erreicht, also nur wenige Minuten vor der offiziellen Bekanntgabe der Auszeichnungen. Von der Nachricht über seine Auszeichnung sei Hegemann überwältigt gewesen. "Es ist unglaublich, wenn du diese Nachricht bekommst, aber du brauchst Zeit, um zu realisieren, was passiert ist", sagte Hegemann weiter.

Hegemann ist am Montag gemeinsam mit dem US-amerikanischen Forscher Karl Deisseroth (54) und dem deutschen Forscher Georg Nagel (73) für seine Entdeckungen auf dem Gebiet der Optogenetik mit dem diesjährigen Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet worden.