Tiroler Politiker (ÖVP) sorgt für Rassismus-Eklat

Der nächste Eklat auf der "Wies'n" in München hat jetzt Folgen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Jetzt ermittelt die Polizei. Der Tiroler ÖVP Mandatar und Gemüsebauer Andreas N. sorgte für einen handfesten Rassismus-Skandal auf dem Münchner Oktoberfest.

"Deutsche sind weiß"

N. ist auf einem Video zu sehen, wo der Lokalpolitiker in betrunkenem Zustand den Influencer "c.adaam" anpöbelt und rassistisch beleidigt.

"c.adaam" bezeichnet sich selbst als investigativer Reporter und ist in sozialen Medien präsent. Am Oktoberfest traf er in einem seiner Videos auf eine Gruppe von drei Männern, einer davon war Andreas N.

Der Politiker fragt "c.adaam" mehrmals "woher er eigentlich kommt". Dazu kam die Aussage "Wie wäre es wenn du mal nach Hause gehst?" Der Influencer fragt N. dann, wie ein Deutscher für ihn aussieht. "Weiß" antwortet N.

Andreas N. distanzierte sich im Nachhinein, kurzzeitig war ein Video online wo sich der Politiker und Gemüsebauer zu rechtfertigen versucht. ÖVP-Bezirksparteiobfrau Cornelia Hagele schrieb in einer Aussendung, dass sie die Aussagen klar verurteile. Auch der Verein der Tiroler Gemüsebauern sieht eine rote Linie überschritten und distanzierte sich ausdrücklich von den "rassistischen Aussagen".

"Abdul, nein und Abdul, Schluss"

Es handelt sich nicht um den ersten rassistischen Vorfall auf der "Wies'n". Jedes Jahr kommt es zu Eklats, sehr oft spielt auch der Alkohol mit. Vor Kurzem war es auf dem "Teufelsrad" zu einem Skandal gekommen. Dort geht es darum, möglichst lange auch einen sich drehenden Rad zu halten. "Abdul, nein und Abdul, Schluss", habe der Ansager geschrien, als ein Jugendlicher mit dünklerer Hautfarbe aufs Rad lief.