SO viel Taschengeld bekommen Bushidos Kids

Bei Bushido und Anna-Maria Ferchichi lernen die Kinder jetzt den Umgang mit Geld – und dafür gibt es ein ordentliches Taschengeld. Jedes der acht Kinder bekommt künftig monatlich 250 Euro zur freien Verfügung.

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Die Ferchichis wollen ihren Nachwuchs Schritt für Schritt an finanzielle Verantwortung heranführen. Dafür haben alle acht Kinder inzwischen eigene Konten bei der Kreissparkasse München.

Anna-Maria verriet in ihrer Instagram-Story, dass künftig jeden Monat Geld auf die Konten der Kinder fließt. Insgesamt sind das 2.000 Euro pro Monat.

Die Kleinen sollen sparen

Auch die vierjährigen Drillinge Leonora, Naima und Amaya bekommen ihr eigenes Konto. Allerdings sollen sie das Geld noch nicht einfach ausgeben.

Bushido erklärte gegenüber BILD, dass bei den jüngsten Kindern vor allem langfristiges Sparen im Vordergrund stehe. Das Geld werde unter anderem über Aktien, ETFs und weitere Anlageklassen angelegt.

Die älteren Kinder sollen dagegen bereits lernen, alltägliche Ausgaben selbst zu übernehmen. Ziel der Eltern: Die Kinder sollen merken, dass Geld nicht unbegrenzt zur Verfügung steht.

Wer spart – und wer gibt alles aus?

Genau das wollen Bushido und Anna-Maria nun beobachten. Wer kann sein Geld einteilen? Wer gibt den kompletten Betrag sofort aus? Und wer entwickelt vielleicht schon früh ein Händchen fürs Sparen?

Bushido erklärte gegenüber BILD, dass die Kinder durch das Taschengeld auch erfahren sollen, was passiert, wenn sie einen bestimmten Betrag ausgeben und dieser anschließend für andere Wünsche fehlt.

© Getty Images

Die Eltern wollen deshalb künftig nicht mehr automatisch jeden Wunsch bezahlen. Stattdessen soll über Ausgaben gesprochen werden. So sollen die Kinder lernen, Prioritäten zu setzen und Verantwortung für ihr eigenes Geld zu übernehmen.