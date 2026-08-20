oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Keine Geld-Sorgen

SO viel Taschengeld bekommen Bushidos Kids

© Getty Images
Bei Bushido und Anna-Maria Ferchichi lernen die Kinder jetzt den Umgang mit Geld – und dafür gibt es ein ordentliches Taschengeld. Jedes der acht Kinder bekommt künftig monatlich 250 Euro zur freien Verfügung.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Ferchichis wollen ihren Nachwuchs Schritt für Schritt an finanzielle Verantwortung heranführen. Dafür haben alle acht Kinder inzwischen eigene Konten bei der Kreissparkasse München.

Anna-Maria verriet in ihrer Instagram-Story, dass künftig jeden Monat Geld auf die Konten der Kinder fließt. Insgesamt sind das 2.000 Euro pro Monat.

Die Kleinen sollen sparen

Auch die vierjährigen Drillinge Leonora, Naima und Amaya bekommen ihr eigenes Konto. Allerdings sollen sie das Geld noch nicht einfach ausgeben.

Bushido erklärte gegenüber BILD, dass bei den jüngsten Kindern vor allem langfristiges Sparen im Vordergrund stehe. Das Geld werde unter anderem über Aktien, ETFs und weitere Anlageklassen angelegt.

Die älteren Kinder sollen dagegen bereits lernen, alltägliche Ausgaben selbst zu übernehmen. Ziel der Eltern: Die Kinder sollen merken, dass Geld nicht unbegrenzt zur Verfügung steht.

Auch interessant

Alaba im Ländle gesichtet – das steckt dahinter

Vater bei Unwetter von Ast erschlagen

Russland auf Bären-Jagd: Fünf Tiere erschossen

Wer spart – und wer gibt alles aus?

Genau das wollen Bushido und Anna-Maria nun beobachten. Wer kann sein Geld einteilen? Wer gibt den kompletten Betrag sofort aus? Und wer entwickelt vielleicht schon früh ein Händchen fürs Sparen?

Bushido erklärte gegenüber BILD, dass die Kinder durch das Taschengeld auch erfahren sollen, was passiert, wenn sie einen bestimmten Betrag ausgeben und dieser anschließend für andere Wünsche fehlt.

© Getty Images

Die Eltern wollen deshalb künftig nicht mehr automatisch jeden Wunsch bezahlen. Stattdessen soll über Ausgaben gesprochen werden. So sollen die Kinder lernen, Prioritäten zu setzen und Verantwortung für ihr eigenes Geld zu übernehmen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Meg & Harry: Das sind 7 brennendsten Fragen zur Rückkehr

Amira Aly: Platzangst & Panik bei Dreh

Mia Julia schießt heftig gegen Isi Glück

Simone Lugner hebt mit Mister Austria ab

Meg & Harry: 5 Millionen im Jahr nur für Security

Sido überrascht mit neuer Maske und Kokain-Song

Das gab es noch nie! Mark Forster ohne Kappe

Klum: Radikale Kürzung für ihr Heidifest

Familien-Streit eskaliert: Lilly Becker zieht mit Sohn nach London

SO viel Taschengeld bekommen Bushidos Kids