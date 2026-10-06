Großer Schock: Beliebter Pfarrer (57) gestorben

Die Pfarre Steinakirchen und die gesamte Region trauern um Hans Lagler. Der beliebte Pfarrer ist am Montag völlig unerwartet im Alter von 57 Jahren verstorben.

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Die Nachricht vom plötzlichen Ableben des Seelsorgers verbreitete sich am selben Abend und löste in der Pfarre sowie weit über die Gemeindegrenzen hinaus tiefes Mitgefühl aus. Noch am Montag befand sich Hans Lagler gemeinsam mit den Steinakirchner Senioren auf einer Wallfahrt im Yspertal. Nach dem absolvierten Programm ging er zusammen mit Gastpriester James spazieren. Im Rahmen dieses Spaziergangs erlitt Lagler einen Herzinfarkt. Obgleich umgehend professionelle Erste Hilfe geleistet wurde, kam für ihn jede Rettung zu spät. Erst vor wenigen Wochen feierte der Seelsorger sein 30-jähriges Priesterjubiläum. Sein unerwarteter Tod hinterlässt eine tiefe Lücke.

Von der Wirtschaft zur Berufung

Hans Lagler wurde am 12. Mai 1969 in St. Pölten geboren und wuchs in Obergrafendorf auf. Ursprünglich strebte er eine Laufbahn im Finanzwesen an. Bereits in jungen Jahren engagierte er sich als Ministrant in seiner Heimatpfarre. Sein damaliger Kaplan Alfred Winkler ermutigte ihn schließlich dazu, einen Weg als Priester in Betracht zu ziehen. Nach einer schweren Erkrankung im Jahr 1989 reifte in ihm der Entschluss, diesen Weg tatsächlich einzuschlagen. Dadurch wurde aus der geplanten Karriere in der Wirtschaft eine Berufung zum Dienst an Gott und den Menschen.

Jahrzehntelanger Dienst in Steinakirchen

Im Anschluss an seine Ausbildung folgte der Eintritt ins Priesterseminar. Am 3. Dezember 1995 empfing Lagler in der Pfarrkirche Purgstall die Weihe zum Diakon. Am 29. Juni 1996 wurde er im Dom zu St. Pölten zum Priester geweiht. Ab dem 1. September 2001 wirkte Hans Lagler in Steinakirchen, zunächst als Moderator und ab September 2002 als Pfarrer. Über viele Jahre hinweg prägte er das kirchliche sowie gesellschaftliche Leben der Gemeinde entscheidend mit.

Ein Seelsorger mit großer Menschlichkeit

Für Pfarrer Lagler stand immer der Mensch im Mittelpunkt. Er nahm sich Zeit für Gespräche, stand Menschen in schwierigen Lebensphasen bei und galt auch außerhalb des kirchlichen Rahmenwerkes als wichtiger Ansprechpartner. Seine zugängliche Art, sein Humor und seine Fähigkeit, Personen unabhängig von Alter oder Lebenssituation zu begegnen, machten ihn zu einem geschätzten Begleiter und Freund. Nach 30 Jahren als Priester und einem Vierteljahrhundert seelsorglicher Tätigkeit in Steinakirchen hinterlässt er bleibende Spuren in der Gemeinschaft.