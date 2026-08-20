Im Abendverkehr
Kleinbus brennt! Mega-Stau auf Südost-Tangente
Auf der A23 geriet ein Transporter am Nachmittag in Brand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf dem Pannenstreifen abstellen und sich vermutlich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Kurze Zeit später stand der gesamte Lieferwagen in Vollbrand.
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Einsatzkräfte rasch am Unfallort
Die Berufsfeuerwehr Wien wurde alarmiert und rückte nach wenigen Minuten an. Aktuell sind drei Fahrzeuge sowie 16 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ursache für das Feuer während der Fahrt ist bisher unklar.
Massiver Stau auf Südosttangente
Die Sperre hat erhebliche Folgen für den Nachmittagsverkehr in Wien. Hinter der Stelle des Einsatzes bildete sich rasch ein kilometerlanger Stau. Autofahrer auf der Tangente benötigen Geduld.
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