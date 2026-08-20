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Kleinbus brennt! Mega-Stau auf Südost-Tangente

© APA/dpa/Matthias Balk
Dichter Rauch und Flammen sorgen auf der Wiener Südosttangente für erhebliche Probleme. Ein Lieferwagen geriet während der Fahrt in Brand und löste einen langen Stau aus.
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Auf der A23 geriet ein Transporter am Nachmittag in Brand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf dem Pannenstreifen abstellen und sich vermutlich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Kurze Zeit später stand der gesamte Lieferwagen in Vollbrand.

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Einsatzkräfte rasch am Unfallort

Die Berufsfeuerwehr Wien wurde alarmiert und rückte nach wenigen Minuten an. Aktuell sind drei Fahrzeuge sowie 16 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ursache für das Feuer während der Fahrt ist bisher unklar.

Massiver Stau auf Südosttangente

Die Sperre hat erhebliche Folgen für den Nachmittagsverkehr in Wien. Hinter der Stelle des Einsatzes bildete sich rasch ein kilometerlanger Stau. Autofahrer auf der Tangente benötigen Geduld.

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