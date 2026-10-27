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Anschlag

Bombe zerstört Café in Mannheim

Die Polizei musste die Straße am Tatort absperren.
© Getty Images
Sprengstoffanschlag auf das D&D Café in der Mittelstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West: Ein Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt.
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Die Polizei schließt eine Gasexplosion aus: Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim zerschlug ein Täter zunächst die Scheibe der Eingangstür und warf anschließend eine Bombe in den Gastraum, die kurz darauf detonierte.

Die Wucht der Explosion zerstörte die Scheiben des Lokals; Glasscherben lagen meterweit auf der Straße verstreut. Wegen Rauchentwicklung rückte die Feuerwehr aus, der Bereich wurde abgesperrt und der Straßenbahnverkehr vorübergehend unterbrochen.

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Mitarbeiter verletzt

Überwachungsaufnahmen, die Barbesitzer Francesco Silva der dpa zeigte, dokumentieren den Hergang: Ein brennender, böllerähnlicher Gegenstand fliegt durch die Tür. Der noch anwesende Mitarbeiter, der nach Ladenschluss putzte, erkennt die Gefahr, flüchtet in einen hinteren Raum.

Silva, der mehrere Kneipen in Mannheim betreibt, sprach von einem gezielten Angriff: "Jemand hat die Scheibe eingeschlagen und eine Bombe reingeschmissen." Er betonte, er habe keinen Ärger und sei "ein friedlicher Mensch. Ich arbeite nur."

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