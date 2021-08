Red Bull Salzburg steht zum dritten Mal in Folge in der UEFA Champions League! Die Bullen setzen sich im Play-Off-Rückspiel gegen Bröndby mit 2:1 durch und lösen das Ticket für die Gruppenphase.

Der Hattrick ist perfekt! Nach einem 2:1 im Play-off-Hinspiel setzt sich Salzburg auch in Dänemark 2:1 durch und steht zum dritten Mal in Folge in der Champions-League-Gruppenphase.

Unser Serienmeister ließ sich von den knapp 25.000 tobenden Bröndby-Fans und zahlreichen Hassbotschaften nicht beirren. Nicht im Geringsten! Camara spielt auf Sesko und der 18-Jährige trifft schon in der 4. Minute zum 1:0. Kurz darauf leistete sich Bröndby-Goalie Hermansen einen Mega-Fehlpass und Aaronson erhöhte auf 2:0 (10.) Was für ein Traumstart!

Auf der Gegenseite rettete Wöber in letzter Sekunde (13.). Adeyemi (44.) ließ die Mega-Chance aus (44.). Auch Seiwald (45+1.) vergab kurz vor der Pause.

Hier alle Details zum Spiel

Bullen auch nach dem Anschlusstor souverän

Die Bullen bestimmten weiter das Geschehen. Seiwald wurde im letzten Moment am Abschluss gehindert (54.). Der große Schock sollte folgen: Tshiembe legt nach einem Freistoß auf Maxsö ab und der verkürzt mit dem Kopf – 1:2 (62.). Salzburg suchte die schnelle Antwort. Ein Versuch von Berisha wurde geblockt (74.) – genauso wie ein Schuss von Kristensen (75.). Gegen Gammelby hielt Goalie Köhn sicher (81.). Es blieb beim 2:1.

Salzburg fuhr saisonübergreifend den 13. Pflichtspielsieg in Folge ein, den achten in dieser Saison. Bröndby dagegen ist nach acht Partien in diesem Spieljahr weiterhin sieglos. Die Dänen müssen weiterhin auf ihre ingesamt zweite CL-Teilnahme nach 1998 warten. Für Salzburg ist es die insgesamt vierte - ein österreichischer Rekord. Der Vorgängerclub SV Austria Salzburg war bereits 1994 in der Königsklasse vertreten gewesen.

Das Salzburger Königsliga-Ticket ist somit gebucht! Bei der Gruppenauslosung am Donnerstagabend warten Giganten wie Real, Barcelona, Paris oder die Bayern.

Stimmen zum Spiel:

Matthias Jaissle (Salzburg-Trainer, via ServusTV): "Wir haben uns den Traum erfüllt, Champions League zu spielen. Ich bin sehr stolz auf die junge Truppe. Da ist so viel Druck auf dem Kessel, deswegen macht mich das schon sehr, sehr stolz. Ich glaube, die erste Halbzeit war richtig gut. Wir haben frühzeitig attackiert und dann früh die zwei Tore gemacht, haben es aber leider verpasst, das dritte zu machen. Wie die junge Truppe das dann runterspielt, ist aller Ehren wert. Wir sind gespannt, wer uns zugelost wird und freuen uns auf geile Spiele und auf Spiele auf höchstem Niveau."

Andreas Ulmer (Salzburg-Kapitän, via ServusTV): "Hut ab vor der Leistung heute. Wir haben gewusst, es wird schwierig. Aber wir sind super reingestartet. Mit den ersten Möglichkeiten, die wir vorgefunden haben, haben wir gleich zwei Tore gemacht. Ich bin megahappy heute. Man hört es, die Stimmung hier ist richtig stark. Wir haben uns aber kaum aus dem Konzept bringen lassen. Für so eine junge Mannschaft ist das eine reife Leistung. Wir werden morgen gemeinsam die Auslosung schauen und freuen uns auf jeden, der kommt."

Brenden Aaronson (Salzburg-Torschütze, via ServusTV): "Es ist ein Kindheitstraum, ich bin überglücklich. Ich bin froh, dass mir das Tor gelungen ist, aber nichts passiert ohne das Team. Ich bin so aufgeregt. Liverpool wäre schön, das ist ein Kindheitstraum."

Karim Adeyemi (Salzburg-Stürmer, via Sky): "Das Spiel war anders als gedacht. Wir hatten eher gedacht, dass sie sich hinten reinstellen. Aber sie haben uns den Raum gegeben und wir haben die zwei Tore gemacht. Champions League - es geht ein Traum in Erfüllung, es ist einfach unbeschreiblich, und ich freue mich riesig. Natürlich motiviert mich das, wenn sie uns ausbuhen. Das ist noch einmal geiler. Wir wollen die besten Mannschaften in der Gruppe haben und hoffentlich kriegen wir die."

Rasmus Kristensen (Salzburg-Verteidiger, via ServusTV): "Natürlich sind wir glücklich und ich bin stolz auf diese Mannschaft. Wir sind das dritte Jahr in Folge in der Champions-League-Gruppenphase. Ich glaube, wir haben zwei sehr super Spiele gehabt gegen Bröndby. Wir sind glücklich und stolz und gehen weiter. Es ist super für mich, in Dänemark zu spielen. Das ist besonders für mich. Ich bin sehr glücklich, das war eine Topwoche für mich. Wir haben vollen Fokus gehabt auf dieses Spiel. Wir haben jetzt zweimal in Folge den Gewinner aus dem letzten Jahr."

Niels Frederiksen (Bröndby-Trainer): "Es war kein guter Anfang von unserer Seite. Wir wissen aber, dass Salzburg ein Format und ein Niveau hat, das weit über die dänische Superliga zu stellen ist. Wir haben uns dann stressen lassen und teilweise falsche Entscheidungen getroffen. Ich möchte meine Mannschaft aber auch loben. Wir haben nach dem schlechten Start ein gutes Spiel geliefert. Wir haben das Spiel ausgeglichener gestaltet als in Salzburg."

Andreas Maxsö (Bröndby-Kapitän): "Die Zuschauer haben alles gegeben. Wir wissen, dass wir hier in Bröndby ein super Publikum haben."