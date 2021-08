PSG, Real, Bayern? Diese Kracher-Klubs warten auf Salzburg

Am Donnerstagabend (18 Uhr) wird die Gruppenphase der Königsklasse ausgelost - mit dabei ist Red Bull Salzburg!

In der türkischen Metropole steigt am Abend das jährliche Highlight zum Start der stärksten Liga der Welt. Im Rahmen der Gruppenauslosung (4 Teams in 8 Gruppen) steht neben Salzburg auch Paris St. Germain im Fokus.

Das neue Star-Ensemble rund um Lionel Messi, Neymar und Co. droht aber aufgrund des verpassten Meistertitels in der Vorsaison ein echtes Hammerlos. Paris ist in Topf zwei gesetzt, könnte daher auf Bayern, Chelsea oder Manchester City prallen.

Salzburg ist mit dem Sprung in die Gruppenphase in Topf 3 gesetzt. Die Bullen könnten somit auf Kracher-Klubs wie Real Madrid, FC Barcelona oder Paris St. Germain treffen. Auch die Bayern oder Manchester City aus Topf 1 könnten zugelost werden.

Qualifizierte Mannschaften:

Lostopf 1: FC Chelsea (ENG) FC Villarreal (ESP) Atlético Madrid (ESP) Manchester City (ENG) FC Bayern München (GER) Inter Mailand (ITA) OSC Lille (FRA) Sporting Lissabon (POR)

Lostopf 2: Real Madrid (ESP) FC Barcelona (ESP) Juventus Turin (ITA) Manchester United (ENG) Paris Saint-Germain (FRA) FC Liverpool (ENG) FC Sevilla (ESP) Borussia Dortmund (GER)

Lostopf 3: Red Bull Salzburg (AUT) Zenit St. Petersburg (RUS) RB Leipzig (GER) FC Porto (POR) Ajax Amsterdam (NED) Atalanta (ITA) Benfica Lissabon (POR) Schachtar Donezk (UKR)

Lostopf 4: FC Brügge (BEL) AC Milan (ITA) VfL Wolfsburg (GER) Young Boys Bern (SUI) Malmö (SWE) Dynamo Kiew (UKR) Sheriff Tiraspol (MDA) Besiktas Istanbul (TUR)

Die Auslosung ab 18 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker: