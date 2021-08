Glückslos! Das sind Salzburgs CL-Gegner

Red Bull Salzburg bekommt es in der Champions-League-Gruppenphase mit Lille OSC, Sevilla und VfL Wolfsburg in der Gruppe G zu tun.

Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase hat für Red Bull Salzburg keine Gegner aus der absoluten Top-Riege gebracht. Österreichs Fußball-Meister bekam am Donnerstag in Istanbul in Gruppe G den französischen Meister Lille, den FC Sevilla und den VfL Wolfsburg als Kontrahenten zugeschanzt. Das erste Match steigt am 14. oder 15. September, der genaue Spielplan stand zunächst nicht fest.

Lille ließ in der vergangenen Ligue-1-Saison sensationell Paris Saint-Germain hinter sich, der FC Sevilla beendete die spanische Liga 2020/21 als Vierter. Auch Wolfsburg wurde zuletzt in Deutschland Vierter. Bei den Deutschen steht Ex-Salzburg-Profi Xaver Schlager unter Vertrag. Für Salzburg ist es die dritte Teilnahme an der "Königsklasse", bisher war immer nach der Gruppenphase Endstation. Die Top zwei der Gruppe steigen ins Achtelfinale auf.

Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A: Manchester City - Paris St. Germain - RB Leipzig - Club Brügge

Gruppe B: Atlético Madrid - FC Liverpool - FC Porto - AC Mailand

Gruppe C: Sporting Lissabon - Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam - Besiktas

Gruppe D: Inter Mailand - Real Madrid - Schachtar Donezk - Sheriff Tiraspol

Gruppe E: FC Bayern München - FC Barcelona - Benfica Lissabon - Dynamo Kiev

Gruppe F: FC Villarreal - Manchester United - Atalanta Bergamo - Young Boys Bern

Gruppe G: Lille OSC - Sevilla FC - Red Bull Salzburg - VfL Wolfsburg



Gruppe H: FC Chelsea - Juventus - Zenit St. Petersburg - Malmö FF