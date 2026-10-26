oe24
TV
E-Paper
Immo

Verblutete fast

Mann ersticht eigenen Hund nach Attacke

O
von
Großer Hund läuft mit gefletschten Zähnen frei über eine Wiese im Park.
© Getty Images
Ein Mann hat am Montag in Marburg im deutschen Bundesland Hessen hat seinen eigenen aggressiven Hund erstochen.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Tier hatte die Mutter des Halters und ihn selbst schwer verletzt. "Der Hundehalter erstach daraufhin seinen Hund mit einem Messer", hieß es im Polizeibericht. Polizeibeamte retteten der Frau wohl das Leben, wie die Kollegen nach dem Einsatz am Nachmittag berichteten.

Auch interessant

Unbekannter Gast sticht Promi-Wirt Glas in den Hals

Himalaya: Deutscher stürzt 1.500 Meter in den Tod

Unbekannter klingelt und erschießt 43-Jährigen

Der Staffordshire Bullterrier habe die 70-Jährige aus bisher ungeklärten Gründen in den Arm gebissen. Der 49 Jahre alte Sohn der Frau und Halter des Hundes eilte zu Hilfe, wurde aber ebenfalls angegriffen. Beide Geschädigten erlitten erhebliche Verletzungen und kamen ins Universitätsklinikum.

Zeugen hörten Schreie

Die Polizisten, die zuerst in die Wohnung mit dem Hund kamen, stabilisierten die Frau. "Durch das Anlegen eines sogenannten Tourniquets konnten die Beamten die starke Blutung am Arm der Frau stoppen und ihr damit vermutlich das Leben retten", berichteten die Beamten. Dabei wird mit einem Abbindesystem der Blutfluss unterbrochen.

Ein Zeuge hatte Schreie gehört und die Polizei verständigt. Eine Gefahr für Menschen außerhalb der Wohnung habe zu keiner Zeit bestanden, so die Polizei. In sozialen Medien verbreiteten sich dennoch "Gerüchte", die einen anderen Einsatzgrund nannten, wie es hieß. Die Polizei appellierte an die Bevölkerung, diese Falschmeldungen nicht weiterzuverbreiten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mann ersticht eigenen Hund nach Attacke

Unbekannter Gast sticht Promi-Wirt Glas in den Hals

Neue Bärenhund-Art in Spanien entdeckt

S 400 Hybrid

Experte: Maskenpflicht könnte im Juni fallen

Unbekannter klingelt und erschießt 43-Jährigen

Hitlers Teehaus zerstört: Feuerteufel in Psychiatrie

Studie: Preise für Wohnungen explodieren

Himalaya: Deutscher stürzt 1.500 Meter in den Tod

Selena Gomez: Halbnackt als Lolita