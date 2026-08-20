Bus rast unkontrolliert weiter! Zwei Fahrgäste verhindern Horror-Unfall

Plötzlich war der Fahrer nicht mehr ansprechbar – doch der Bus fuhr mit rund 70 km/h weiter. Zwei Fahrgäste reagierten blitzschnell und verhinderten offenbar Schlimmeres.

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Das Drama ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Nationalstraße 40 bei Bottnaryd in Südschweden. Rund 50 Menschen saßen in dem Bus, als der Fahrer plötzlich das Bewusstsein verlor.

Der Bus fuhr weiter, offenbar weil der Fuß des Fahrers noch auf dem Gaspedal lag. Kurz darauf prallte das Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke.

Zwei Fahrgäste übernehmen das Steuer

Die 63-jährige Maria Hjelte und der 29-jährige Niranjan Nithyanandam saßen vorne und bemerkten sofort, dass etwas nicht stimmte. Der Fahrer hing regungslos im Sicherheitsgurt.

Bei einer Geschwindigkeit von rund 70 km/h versuchten die beiden zunächst, den Bus zu stoppen. Doch wegen des bewusstlosen Fahrers kamen sie nicht an die Bremse heran. Also griffen sie gemeinsam zum Lenkrad.

Bus wird an Leitplanke abgebremst

Die Situation war lebensgefährlich: Rechts neben der Straße befand sich ein Graben, auf der anderen Seite kam Gegenverkehr. Zudem fuhr weiter vorne ein Lastwagen.

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Die beiden entschieden sich deshalb, den Bus kontrolliert gegen die Mittelleitplanke zu lenken. Mehrfach streiften sie die Leitplanke, bis der Bus schließlich zum Stillstand kam.

"Es war wie in einem Horrorfilm. Ich hätte wohl nicht gedacht, dass es klappen würde", schilderte Hjelte später gegenüber der "Jönköpings-Posten".

Niemand wurde körperlich verletzt

Der Busfahrer kam anschließend wieder zu Bewusstsein und wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde der Unfall durch eine Erkrankung des Fahrers verursacht. Einen Verdacht auf einen Verkehrsverstoß gab es nicht.

Einige Fahrgäste standen nach dem Vorfall unter Schock. Körperlich verletzt wurde glücklicherweise niemand.