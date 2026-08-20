Frau und Stieftochter bedroht: Cobra-Einsatz

Tochter sprang aus dem Fenster um Hilfe zu holen, danach erfolgte der Zugriff.

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Die Polizei hat gegen einen 66-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, weil er seine Frau und die Stieftochter in der Wohnung in Wernstein (Bez. Schärding) festgehalten haben soll. Die 20-Jährige hatte Mittwochmittag die Polizei alarmiert, da sie und die 58-jährige Mutter indirekt mit Waffen bedroht würden, die Wohnung nicht zu verlassen. Der Beschuldigte habe ein Messer und besitze vier Schusswaffen, so die Polizei.

Verbotene Waffe, viele Messer

Sofort rückten mehrere Streifen aus, auch Cobra-Beamte und die Schnelle Interventionsgruppe wurden gerufen. Am Nachmittag gelang es der 20-Jährigen, aus einem Fenster in der Erdgeschosswohnung zu springen, danach erfolgte der Zugriff. Der Stiefvater wurde festgenommen, verletzt wurden bei dem Einsatz weder er noch die Ehefrau. Bei der Durchsuchung der Wohnung stießen die Polizisten nicht nur auf die Schusswaffen, die der Mann legal besitzt, sondern fanden auch eine verbotene Waffe, einen Totschläger sowie weitere zahlreiche Messer, Munition und Magazine, informierte die Polizei weiter.

Laut Auskunft der Staatsanwaltschaft Ried hätte sich bei der Einvernahme des Verdächtigen ergeben, dass dieser weder indirekt noch direkt den Frauen gedroht habe. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Polizei verhängte aber ein Annäherungs- und Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot über den Mann.