oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

AK Cylberattacke

Was Hacker mit erbeuteten Sozialversicherungsnummern machen

Hacker
© Getty Images
IT-Experte erklärt mögliche Folgen des Hackerangriffs auf die einzelnen Mitglieder.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Montag, 10. August 2026, haben Cyberkriminelle die Arbeiterkammer Oberösterreich angegriffen. Zehn Tage später ist klar: Eine Million Mitglieder der Arbeiterkammer könnten von Datenraub betroffen sein - nicht nur Mitglieder aus Oberösterreich sondern auch aus Salzburg.
Vor allem Sozialversicherungsnummern stellen für Hacker einen besonderen Wert dar: "Darüber erhält der Angreifer wichtige Gesundheitsinformationen von der Person. In Kombination mit Telefonnummer und E-Mailadresse wird das durchaus kritisch", so Georg Beham, IT-Experte und Sachverständiger gegenüber orf.at. "Die Geschichte könnte lauten: Die Bank oder die Sozialversicherung meldet sich, man bekommt eine Rückzahlung – und dann wird die Kontonummer gefordert", so der Sachverständige.

Auch interessant

Kein Scherz: Wien Energie bringt Müll-Parfum!

Geheimdienstchef stirbt bei Hubschrauber-Absturz

Drei Jahre nach dem Tod: Sandra Bullock packt über den Verlust ihres Partners aus

AK schickt nichts aus

Die AK OÖ appelliert: "Seien Sie in den kommenden Wochen besonders aufmerksam. Erhalten Sie zum Beispiel SMS, WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails, die angeblich von der AK Oberösterreich stammen – etwa mit dem Hinweis auf Zahlungen oder Gewinne – reagieren Sie nicht darauf."
Info-Hotline: 050 6906-1615.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

HYPO Oberösterreich zieht positives Halbjahresfazit

Was Hacker mit erbeuteten Sozialversicherungsnummern machen

Nach spektakulärem Einbruch: Über 200 Waffen sichergestellt

Riviera-Fest am Linzer Graben

Tornado reißt in Österreich Dächer weg

Grünes Licht für Mega-Gasleitung in Oberösterreich

OÖ ist Spitzenreiter bei Bodenversiegelung

60 % mehr Freibadgäste im Innviertel

Zwölfjährige an Glastür schwer verletzt

Kran stürzt um – Mann stirbt nach schwerem Unfall