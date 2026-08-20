Riviera-Fest am Linzer Graben

Mit einem Sprung über die Straße kommt man kulinarisch von Italien nach Frankreich.

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Schöner wie an der Riviera ist es fast nur am Graben in Linz. Und zwar am 21. und 22. August (Freitag und Samstag), wenn die beiden Feinkostläden LA PETITE FRANCE und tinamisu wieder zum gemeinsamen Riviera-Wochenende einladen. Auf der einen Straßenseite fröhnt man dem italienischen Dolce Vita, gleich gegenüber kann man ins französische Savoir-Vivre eintauchen. Erfrischende Cocktails, sommerliche Kulinarik, chillige Musik und diverse Probierangebote sorgen für Urlaubsfeeling im Linzer Stadtherzen.

Bier aus Bretagne

Es werden Biere der Brasserie Lancelot aus der Bretagne ausgeschenkt. Gut gekühlt - formidable! Gibt’s auch alkoholfrei. Tipp: Die Dosen der Jahrgangs-Sardinen von La Perle des Dieux sind ideal für die derzeit gehypte Sardinen-Diät.