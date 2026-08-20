LUXUS
Für Haus am See: Mindestens 5 Mio. Euro "plätschern"
Aktuell werden in Oberösterreich deutlich mehr hochpreisige Immobilien mit Seezugang angeboten als noch in den vergangenen Jahren. Die zum Verkauf stehende Villa des 2020 verstorbenen Skiindustriellen Josef „Pepi" Fischer in Weyregg soll, wie zum Wochenbeginn berichtet, mindestens 20 Millionen Euro bringen. Vorbesitzer der Liegenschaft war Heinz Rühmann.
Auch für die Villa Pantschoulidzeff, auch bekannt als "Russenvilla" in Traunkirchen, wird mittels Bieterverfahren ein neuer Besitzer gesucht. Zum Anwesen gehören rund 600 m² Wohnfläche, ein 32.000 m² großes Grundstück sowie ein Seegrundstück mit Anlegesteg.
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Grundstück mit Steg
Wenn man heute ein Haus am See haben möchte, müsse man mit mindestens fünf Millionen Euro Kaufpreis rechnen, heißt es aus Maklerkreisen. Der Linzer Immobilienmakler Günther Penz hat derzeit ein modernes Anwesen am Mondseeberg mit unverbaubarem Panoramablick über den Mondsee um 5.950.000 Euro in seinem Portfolio. In Litzlberg am Attersee bekommt man in dieser Preiskategorie einen 1.914 m² Seegrund mir eigenem Steg - und einen Altbestand aus den 50er-Jahren.
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