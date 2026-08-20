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Fast im Bach

Brummi-Fahrer rettete Frau aus Unfall-Wrack

Fahrzeug über Böschung
© fotokerschi.at
Fahrzeug stürzt über Böschung im Josefstal: Der Retter blieb so lange bis die Rettung eingetroffen ist, dann ist er ohne Datenaustausch weitergefahren.
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Donnerstagfrüh ist eine 25- Jährige mit ihrem Pkw bei Regen von der Aisttalstraße abgekommen und über eine Böschung in Richtung Aist gestürzt. Glücklicherweise blieb das Fahrzeug seitlich an mehreren Bäumen hängen und stürzte dadurch nicht weiter ab. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war die verletzte Person bereits aus dem Fahrzeug befreit.

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Unbekannter Retter

Ein couragierter Lkw-Lenker hatte den Unfall bemerkt, angehalten, die Frau aus dem Fahrzeug befreit und Erste Hilfe geleistet. Die Verletzte aus dem Berzirk Perg wurde ins Spital gebracht.

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