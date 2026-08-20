Fast im Bach
Brummi-Fahrer rettete Frau aus Unfall-Wrack
Donnerstagfrüh ist eine 25- Jährige mit ihrem Pkw bei Regen von der Aisttalstraße abgekommen und über eine Böschung in Richtung Aist gestürzt. Glücklicherweise blieb das Fahrzeug seitlich an mehreren Bäumen hängen und stürzte dadurch nicht weiter ab. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war die verletzte Person bereits aus dem Fahrzeug befreit.
Auch interessant
Unbekannter Retter
Ein couragierter Lkw-Lenker hatte den Unfall bemerkt, angehalten, die Frau aus dem Fahrzeug befreit und Erste Hilfe geleistet. Die Verletzte aus dem Berzirk Perg wurde ins Spital gebracht.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden