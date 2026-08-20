"Reden, denken, machen!" – deine Ideen für deine Gemeinde

Nicht nur helle Köpfe wie Emmi AI-Mitgründer Johannes Brandstetter sondern jeder einzelne Bürger kann Oberösterreich voran bringen.

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Mit "Vorsprung Oberösterreich" hat LH Thomas Stelzer (ÖVP) einen breit angelegten Zukunftsprozess gestartet. Seit dem Auftakt im Herbst 2025 haben tausende Menschen ihre Vorstellungen für die Zukunft Oberösterreichs eingebracht. Jetzt beginnt die nächste Phase: Ab September kommt "Vorsprung OÖ" direkt vor Ort in die Gemeinden und Städte.

Unter dem Motto "Reden, denken, machen!" sollen Bürger unmittelbar vor Ort darüber diskutieren können. Was läuft in unserer Gemeinde gut? Wo müssen wir besser werden? Je nach Gemeinde kann das etwa bei einem Stammtisch, einem Ideenpicknick, einem "Gehspräch", einer Zukunftswerkstatt oder einem offenen Gemeindeabend stattfinden.

Keynote von Emmi AI-Mitgründer

Am 21. September lädt Ortschefin Andrea Hubmer aus Holzhausen zur Bürgerbeteiligung ein. "Gute Ideen müssen aufgenommen, weiterverfolgt und – wo es möglich ist – auch umgesetzt werden. Aus Reden und Denken soll deshalb am Ende auch Machen werden.“

Nicht nur Bürger auch Fachexperten kommen zu Wort:

Johannes Brandstetter ist Co-Founder des Unternehmens Emmi AI, das heuer einen Millionendeal mit dem französischen KI-Unternehmen Mistral erzielen konnte. Am 19. Oktober holt ihn die OÖVP für eine Keynote ins BMW Steyr Werk.