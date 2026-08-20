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Fan-Aufstand gegen Infantino: Sturz geplant

Irre! Fifa plant 6 WM-Spiele am Tag
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Fan-Organisationen haben eine weltweite Petition gestartet, mit der sie den Rücktritt von Gianni Infantino und eine Reform des Fußball-Weltverbandes fordern.
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"Der beschämende Versuch einer einzelnen Person – des FIFA-Präsidenten selbst –, die Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen, hat einen Verrat offenbart, den der Fußball niemals vergessen wird", heißt es in einer von Football Supporters Europe (FSE) verbreiteten Erklärung.

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Dem Aufruf haben sich demnach die kontinentalen Fan-Organisationen von Europa, Afrika und Nordamerika sowie insgesamt fast 40 nationale Vereinigungen angeschlossen. Der 56-jährige Schweizer Infantino steht unter großem Druck. Besonders seine publik gewordenen und mittlerweile zurückgenommenen Pläne über die Einbindung von Investoren für zukünftige WM-Geschäfte haben für massive Entrüstung in der Fußball-Welt gesorgt. Vor allem die Europäische Fußball-Union UEFA ist auf Konfrontationskurs gegangen.

"Amt und Fußball verraten"

Der Fußball habe Infantino bei diesen Plänen zwar gestoppt, heißt es in der Erklärung der Fans. Doch das Projekt sei nur der Höhepunkt einer Reihe von Angriffen, die der FIFA-Präsident gegen den Fußball angezettelt habe. "Von seiner heimlichen Beteiligung an der europäischen Superliga bis hin zum gescheiterten Projekt eines zweijährigen WM-Zyklus, von der erpresserischen Ticketpolitik bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bis hin zur Kultur der Einschüchterung und der persönlichen Macht, die er im internationalen Fußball etabliert hat", so die Vorwürfe. "Gianni Infantino hat sein Amt und den Fußball insgesamt verraten."

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