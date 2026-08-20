Nagelsmann: Luxus-Urlaub nach WM-Debakel

Der ehemalige Bundestrainer entspannt in Südtirol.

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Wochenlang war es ruhig um Julian Nagelsmann. Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft und seinem Abschied als Bundestrainer hatte sich der 39-Jährige weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt sind Urlaubsfotos aufgetaucht – und sorgen in den sozialen Netzwerken für reichlich Diskussionen.

Auf den Bildern, die ein Fünf-Sterne-Hotel im Passeiertal in Südtirol auf Instagram veröffentlichte, ist Nagelsmann gemeinsam mit seiner Frau Lena Wurzenberger zu sehen. Das Paar genießt offenbar einige entspannte Tage in dem Luxus-Resort. Auf einem der Fotos stößt Nagelsmann gemeinsam mit Hotelchef Heinrich Dorfer mit einem Glas Rosé an.

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Das Hotel schrieb dazu: "Lieber Julian, liebe Lena, schön, dass ihr wieder einige erholsame Tage bei uns im Quellenhof verbracht habt." Die Betreiberfamilie gratulierte dem Paar zudem zur geplanten Hochzeit.

Fans rechnen mit dem Ex-Bundestrainer ab

Unter dem Beitrag entwickelte sich schnell eine hitzige Diskussion. Zahlreiche Fußballfans erinnerten an das WM-Debakel und die kolportierte Abfindung von fast sieben Millionen Euro. Kommentare wie "Da hat die Abfindung doch geschmeckt" oder "Als Trainer nichts gerissen, aber dicke Kohle gemacht" machten ihrem Ärger Luft.

Auch Nagelsmanns Urlaubs-Outfit wurde von einigen Nutzern spöttisch kommentiert. Andere wiederum stellten sich vor den ehemaligen Bundestrainer und verwiesen darauf, dass auch ein Fußballcoach das Recht auf eine private Auszeit habe.

Nationalspieler David Raum hatte Nagelsmann bereits nach dem Turnier zu einer längeren Pause geraten. Der Ex-Bundestrainer selbst hat sich bislang weder zu den Urlaubsfotos noch zu seiner weiteren beruflichen Zukunft geäußert.

Nachfolger Nagelsmanns ist inzwischen Jürgen Klopp. Wann und ob der 39-Jährige wieder ins Vereins- oder Nationalmannschaftsgeschäft einsteigt, ist derzeit offen. Die Bilder aus Südtirol sind jedenfalls das erste öffentliche Lebenszeichen Nagelsmanns seit seinem Rückzug.