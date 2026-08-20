Mit Musiala? Bayerns wackliger Supercup-Kader

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Vor dem Franz-Beckenbauer-Supercup gibt es beim FC Bayern gleich mehrere Fragezeichen, allen voran aber Jamal Musiala.

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Am Samstag (20.30 Uhr/live bei Sat.1 und Sky) geht es im Dortmunder Signal-Iduna-Park gegen den BVB.

Mit einem Topteam reist Vincent Kompany aber wohl nicht an. Die Nachrichten bestimmte zuletzt natürlich Jamal Musiala, der in den zwei Testspielen gegen RB Leipzig und Heidenheim jeweils zusammenbrach.

Noch kein Urteil bei Musiala

Danach verkündete der 23-Jährige seine vorläufige Diagnose: Er hat Absencen, eine neurologische Dysfunktion, womöglich aber nicht notwendigerweise eine Form der Epilepsie.

Die Bayern waren darüber informiert, ein ernsthaftes gesundheitliches Risiko bestehe nicht, mit Spezialisten wird nun abgeklärt, wie die Behandlung aussehen soll. Dennoch ist von einem Einsatz im Supercup nicht auszugehen, auch wenn noch kein Urteil der Münchner verkündet wurde.

Damit wäre der Nationalspieler aber nicht der einzige Ausfall. Lennart Karl (Muskelriss) und Serge Gnabry (Adduktoren) fehlen ohnehin langfristig.

Wie viele Minuten bekommt Laimer?

Die WM-Fahrer Harry Kane, Dayot Upamecano und Michael Olise haben nur eine Trainingswoche und 30 Minuten im letzten Test in den Beinen. "Sie sind im Training schon sehr scharf", sagte Kompany zu "BayernTV". Dennoch sollen alle drei eingesetzt werden, die Frage ist aber, wie lange.

Ebenso bei Manuel Neuer, Tom Bischof, Joshua Kimmich und ÖFB-Ass Konrad Laimer, die allesamt gegen Heidenheim nicht im Kader standen, gegen den BVB aber im Einsatz sein werden.

Supercups haben ohnehin oft ein wenig Testspiele-Charakter, obwohl es um einen Titel geht. Die Bayern dürften einigen Kickern noch Minuten verschaffen wollen, ehe es am 28. August im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart an die neue Meisterschaft geht.