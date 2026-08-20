oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

ANZEIGE

Pitbull-Attacke auf Joggerin: Halterin ausgeforscht

Symbolfoto: Pittbull
© Getty Images/iStockphoto
38-Jährige hat den Angriff ihres Tieres auf eine Frau einfach ignoriert.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Polizei hat eine 38-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen als Besitzerin ausgeforscht, deren frei laufender Pitbull-Terrier am Samstag auf einem Feldweg in Grieskirchen eine Joggerin in den Oberschenkel gebissen hat. Die Hundehalterin hatte laut Polizei die Attacke ignoriert und war weitergegangen.

Auch interessant

Frequency startete mit Freibier

Klum: Radikale Kürzung für ihr Heidifest

Schmiedlechner: "Mikl-Leitners Bauern-Schauspiel ist unglaubwürdig"

Schleppte sich zu Freibad

Die Verletzte schleppte sich bis zum Freibad Grieskirchen und wurde dort von einer Passantin ins Spital gebracht. Die Hundehalterin wird angezeigt, so die Polizei am Donnerstag.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Erdogan-Auftrittsverbot: Streit mit Ankara

"Reden, denken, machen!" – deine Ideen für deine Gemeinde

Brummi-Fahrer rettete Frau aus Unfall-Wrack

Snoopy-Doppelgänger erobert das Netz

Wiener Rentenmarkt am Nachmittag mit behaupteten Notierungen

Für Haus am See: Mindestens 5 Mio. Euro "plätschern"

Pitbull-Attacke auf Joggerin: Halterin ausgeforscht

Amerikaner bei Skisturz in Tirol schwer verletzt

Schlechtere Noten für Kinder mit Migrations-Hintergrund

Was Hacker mit erbeuteten Sozialversicherungsnummern machen