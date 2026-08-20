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Pitbull-Attacke auf Joggerin: Halterin ausgeforscht
Die Polizei hat eine 38-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen als Besitzerin ausgeforscht, deren frei laufender Pitbull-Terrier am Samstag auf einem Feldweg in Grieskirchen eine Joggerin in den Oberschenkel gebissen hat. Die Hundehalterin hatte laut Polizei die Attacke ignoriert und war weitergegangen.
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Schleppte sich zu Freibad
Die Verletzte schleppte sich bis zum Freibad Grieskirchen und wurde dort von einer Passantin ins Spital gebracht. Die Hundehalterin wird angezeigt, so die Polizei am Donnerstag.
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