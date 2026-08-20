Pitbull-Attacke auf Joggerin: Halterin ausgeforscht

38-Jährige hat den Angriff ihres Tieres auf eine Frau einfach ignoriert.

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Die Polizei hat eine 38-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen als Besitzerin ausgeforscht, deren frei laufender Pitbull-Terrier am Samstag auf einem Feldweg in Grieskirchen eine Joggerin in den Oberschenkel gebissen hat. Die Hundehalterin hatte laut Polizei die Attacke ignoriert und war weitergegangen.

Schleppte sich zu Freibad

Die Verletzte schleppte sich bis zum Freibad Grieskirchen und wurde dort von einer Passantin ins Spital gebracht. Die Hundehalterin wird angezeigt, so die Polizei am Donnerstag.