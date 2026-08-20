Klum: Radikale Kürzung für ihr Heidifest

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Das mit Spannung erwartete TV-Special "Heidifest" von und mit Heidi Klum wird auf RTL drastisch gekürzt ausgestrahlt. Statt einer abendfüllenden Show zeigt der Privatsender nur ein kurzes Fragment im linearen Fernsehen.

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Die Nachricht sorgt in der Fernsehbranche und unter Fans für reichlich Gesprächsstoff: Die Ausstrahlung von Heidi Klums großem Event "Heidifest" wird im regulären Programm von RTL extrem beschnitten. Während viele Zuschauer mit einer glanzvollen, abendfüllenden Primetime-Show rund um das spektakuläre Fest der Model-Mama gerechnet hatten, herrscht nun Gewissheit über den Sendeplan. Lediglich eine 25-minütige Zusammenfassung wird den Weg auf die heimischen Bildschirme finden.

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Dieser drastische Schritt des Senders wirft Fragen auf, schließlich gilt Heidi Klum seit Jahrzehnten als das absolute Quoten-Zugpferd des deutschen Fernsehens. Doch hinter der scheinbaren Degradierung steckt eine durchdachte, zukunftsorientierte Programmstrategie der Sendergruppe.

Nur 25 Minuten Sendezeit für Model-Mama

Für das reguläre Fernsehprogramm ist die ultrakurze Sendezeit von unter einer halben Stunde für ein eigenständiges Special ein höchst ungewöhnlicher Vorgang. Normalerweise werden Events dieser Größenordnung mit großem Werbeaufwand angekündigt und füllen problemlos ganze Fernsehabende. Beim "Heidifest" zieht RTL nun jedoch überraschend die Reißleine und schrumpft das TV-Erlebnis auf ein Minimum zusammen.

© Getty Images for HeidiFest

Die strategische Streaming-Offensive

Der wahre Grund für das radikale Zusammenschneiden der TV-Ausstrahlung liegt nicht etwa an mangelndem Interesse des Senders oder schlechten Vorabsprachen. Vielmehr nutzt die RTL-Gruppe das prominente "Heidifest", um ihre eigene Streaming-Plattform massiv zu pushen. Die Strategie ist dabei ebenso einfach wie effektiv:

Das lineare TV als Appetithappen: Die 25-minütige TV-Ausstrahlung dient lediglich als kurzer Teaser, um die Neugier der breiten Masse im Fernsehen zu wecken.

Die Streaming-Plattform im Fokus: Wer die unzensierten, ausführlichen und ungekürzten Szenen des "Heidifests" sehen möchte, wird gezielt auf die hauseigene Streaming-Plattform Joyn umgeleitet.

Exklusiver Content im Netz: Im Stream wird das Event in voller Länge abrufbar sein, um neue Abonnenten für den Streamingdienst zu generieren und die digitale Reichweite zu steigern.

Prioritäten

Dieser Schritt zeigt eindrucksvoll, wie sehr sich die Prioritäten in der modernen Medienlandschaft verschoben haben. Selbst absolute Megastars wie Heidi Klum, die mit ihren Shows seit Jahren verlässliche Traumquoten im klassischen Fernsehen einfährt, müssen sich der neuen digitalen Realität beugen.