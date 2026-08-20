Das gab es noch nie! Mark Forster ohne Kappe

Musiker Mark Forster ist für ein modisches Markenzeichen : seine Baseball-Cap. Nun überraschte der Sänger seine Community im Netz mit einem ungewohnten Look komplett ohne Kopfbedeckung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seit Beginn seiner steilen Karriere in der deutschsprachigen Musiklandschaft gibt es ein Accessoire, das untrennbar mit dem Namen Mark Forster verbunden ist: sein "Kapperl". Ob bei seinen energiegeladenen Konzerten, in emotionalen Musikvideos oder auf dem roten Teppich – der sympathische Musiker zeigt sich fast nie ohne seine geliebte Kopfbedeckung. Doch nun sorgte er auf seinen Social-Media-Kanälen für eine echte Überraschung und präsentierte sich seinen zahlreichen Fans in einem völlig ungewohnten und erfrischend natürlichen Look.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ungewohnt

Der Anblick ohne Kappe ist für die meisten Beobachter ein ungewohntes Bild. In der Vergangenheit gab es nur sehr selten Momente, in denen der Sänger einen Blick auf seine tatsächliche Frisur gewährte. Umso größer war die Resonanz auf das jüngste Posting, das innerhalb kürzester Zeit Tausende Likes und unzählige Kommentare sammelte.

Das ewige Geheimnis unter der Kappe

Für die Fans des Sängers grenzt ein Auftritt ohne Kappe an eine kleine Sensation. Im Laufe der Jahre hat sich um die Haarpracht des Musikers ein humorvoller Kult entwickelt. Viele rätselten scherzhaft darüber, ob er überhaupt Haare auf dem Kopf habe oder ob die Kappe bereits mit seiner Kopfhaut verwachsen sei. Mit dem neuen Foto räumt der Künstler nun endgültig mit allen Spekulationen auf.

Auf dem Bild zeigt sich der Musiker mit kurzen, leicht graumelierten Haaren und einem charmanten Lächeln. Der Verzicht auf sein gewohntes Accessoire lässt sein Gesicht völlig verändert wirken. Viele Follower stellten fest, dass er ohne die sportliche Cap deutlich reifer und eleganter wirkt.

© TikTok via Getty Images

Sozialen Netzwerke

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten und fielen durchwegs positiv aus. Seine treue Community feierte den Mut zur Natürlichkeit und sparte nicht mit humorvollen Kommentaren. Viele betonten, wie gut ihm der "oben ohne"-Look stehe und dass er die Kappe eigentlich viel öfter weglassen sollte:

Komplimente für den Look: Zahlreiche User lobten das Aussehen des Sängers und betonten, dass er ohne Kopfbedeckung viel jünger und frischer wirke.

Humorvolle Vergleiche: Einige Fans verglichen ihn scherzhaft mit anderen bekannten Persönlichkeiten oder fragten amüsiert, wer dieser "neue Mann" auf seinem Profil sei.

Aufforderungen zur Veränderung: Viele Kommentatoren äußerten den Wunsch, dass er diesen natürlichen Stil auch bei zukünftigen Auftritten oder in TV-Shows beibehalten möge.

Der Musiker selbst nimmt den Wirbel um seine Haare gewohnt gelassen und mit einer großen Portion Selbstironie. Er hat in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, dass er über sich selbst lachen kann und den Trubel um sein Aussehen nicht allzu ernst nimmt.

© Getty Images

Modisches Markenzeichen

In früheren Interviews hat der Sänger bereits erklärt, wie es überhaupt zu seinem dauerhaften Kappen-Look kam. Was anfangs als praktisches Accessoire bei ersten Auftritten begann, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem festen Bestandteil seiner Markenidentität. Die Kappe diente ihm auch als eine Art Schutzschild, um im privaten Alltag nicht sofort von jedem Fan erkannt zu werden.

Wenn er die Kappe abnimmt, fällt für ihn ein Stück weit die Rolle des Popstars ab und er kann sich als Privatperson bewegen. Dass er diesen privaten und authentischen Moment nun so offen mit seiner Community teilt, stärkt die Bindung zu seinen Fans nachhaltig. Ob dieser kappenlose Auftritt eine einmalige Ausnahme bleibt oder der Beginn eines dauerhaften Imagewandels ist, bleibt abzuwarten. Die Fans wären von einem dauerhaften Abschied vom Kapperl jedenfalls sichtlich begeistert.