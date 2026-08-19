Gabalier-Duett: Logan packt über Alkohol aus

Der dreifache ESC-Sieger Johnny Logan blickt auf eine schwere Phase in seinem Leben zurück und spricht ehrlich über seine frühere Alkoholsucht. Seine schmerzhaften Erfahrungen verarbeitet er nun auch in einem neuen, emotionalen Musikprojekt.

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Der dreifache ESC-Sieger Johnny Logan (72) blickt auf eine schwere Phase in seinem Leben zurück und spricht ehrlich über seine frühere Alkoholsucht. Seine schmerzhaften Erfahrungen verarbeitet er nun auch in einem neuen, emotionalen Musikprojekt.

Die irische Musik-Legende Johnny Logan, weltbekannt als dreifacher Gewinner des Eurovision Song Contest, zeigt sich in einem aktuellen Interview von seiner verletzlichsten Seite. Der Sänger spricht so offen wie selten zuvor über seine langjährige Alkoholsucht und die verheerenden Auswirkungen, die der Konsum auf sein Privatleben und seine engsten Beziehungen hatte. Heute blickt er mit viel Abstand, aber auch mit einer gehörigen Portion Selbstkritik auf diese dunkle Epoche zurück, in der er nach eigenen Angaben blind für den Schmerz war, den er anderen zufügte.

Seit mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten hat der erfolgreiche Musiker dem Alkohol komplett abgeschworen. Genau genommen rührte er seit 23 Jahren keinen einzigen Tropfen Alkohol mehr an – eine bewusste Lebensentscheidung, die ihm rückblickend wohl nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Gesundheit rettete. Doch der Weg dorthin war steinig und von schmerzhaften Erkenntnissen geprägt.

Aufgewachsen in der irischen Trinkkultur

Der weltbekannte Sänger wuchs in Irland auf, einem Land, das für seine ausgeprägte Pub- und Trinkkultur bekannt ist. Diese Sozialisierung prägte auch seinen eigenen Umgang mit Alkohol in jungen Jahren nachhaltig. Logan gesteht selbstkritisch ein, dass sein Konsum damals weit über das hinausging, was in weiten Teilen Kontinentaleuropas als normal oder gesund angesehen wird. Er habe wahrscheinlich deutlich mehr getrunken, als für den menschlichen Körper gut sei, reflektiert er heute mit ernstem Blick.

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Vor 23 Jahren zog er schließlich die Reißleine und traf die endgültige Entscheidung, dem Alkohol für immer Lebewohl zu sagen. Es war ein radikaler Schritt, der jedoch dringend notwendig war, um sein Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken und sich selbst aus dem Teufelskreis der Sucht zu befreien.

Die blinden Flecken der Sucht und die zerstörten Beziehungen

Erst mit dem zeitlichen Abstand und der dauerhaften Nüchternheit wurde dem Musiker bewusst, wie sehr sein Verhalten die Menschen in seinem engsten Umfeld belastet hat. Im betrunkenen Zustand habe er die Realität völlig aus den Augen verloren.

Die emotionalen Auswirkungen beschreibt er heute mit drastischen Worten:

Er war völlig blind für den Schmerz, den er anderen Menschen zufügte.

Die engen Beziehungen und Partnerschaften litten massiv unter seinem unkontrollierten Konsum.

Der angerichtete Schaden wurde ihm oft erst Jahre später im vollen Ausmaß bewusst.

Heute zeigt er sich dankbar für die Unterstützung seiner Lebensgefährtin Tanja Surmann, die an seiner Seite steht. Die Aufarbeitung dieser Zeit erfordert Mut, doch der Musiker möchte durch seine Offenheit auch ein Zeichen setzen und das Thema enttabuisieren.

Zusammenarbeit mit Andreas Gabalier in Rosenheim

Seine bewegte Vergangenheit und die Erfahrungen mit dem Alkohol verarbeitet der Künstler nun auch in seiner Musik. Der Auslöser, wieder öffentlich über dieses dunkle Kapitel zu sprechen, ist eine ganz besondere musikalische Kooperation. Gemeinsam mit dem österreichischen Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier hat er den Song "Whiskey and Wine" aufgenommen – ein Titel, der thematisch genau an jene Jahre anknüpft, in denen der Alkohol Logans Leben bestimmte.

Die Aufnahmen für dieses Duett fanden im bayerischen Rosenheim statt und verlangten dem erfahrenen ESC-Star alles ab. Insgesamt viereinhalb bis fünf Stunden verbrachten die beiden Ausnahmekünstler im Tonstudio, um an dem gemeinsamen Song zu feilen. Logan betonte im Anschluss, dass er in seinem gesamten Künstlerleben noch wie so hart und intensiv an einem einzelnen Song gearbeitet habe wie an diesem Werk.

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Neues Solo-Album mit drei verschiedenen Versionen

Doch damit nicht genug: Die ESC-Legende richtet den Blick entschlossen nach vorne und arbeitet parallel an einem brandneuen Solo-Album. Auf diesem wird der Song "Whiskey and Wine" eine zentrale Rolle einnehmen. Die Fans dürfen sich auf gleich drei völlig unterschiedliche Interpretationen des emotionalen Titels freuen.

Mit diesem vielseitigen Projekt beweist der irische Superstar, dass er seine Erlebnisse nicht nur bewältigt hat, sondern sie auch in berührende Kunst zu verwandeln weiß. Er reiht sich damit in eine wachsende Liste von Prominenten ein, die den Mut aufbringen, das Thema Alkoholismus und Sucht in der Öffentlichkeit ohne Scham zu thematisieren.