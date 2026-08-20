Promenadengeviert reloaded im Zeitplan

Der Rohbau ist weitgehend fertig, im Herbst 2027 soll der Spielbetrieb wieder vollständig aufgenommen werden.

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Im Rahmen der Sanierung des Promenadengevierts wurde kürzlich die Gleichenfeier gefeiert. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP): "Mit der umfassenden Erneuerung des gesamten Gebäudekomplexes tragen wir der kulturhistorischen und städtebaulichen Bedeutung des Ensembles Rechnung. Es geht um zeitgemäße Standards in allen Bereichen, die in diesem Komplex vertreten sind. Darüber hinaus übernimmt das Land, durch die große wirtschaftliche Investition auch Verantwortung für den Standort Oberösterreich." Stelzer erinnerte sich beim Baustellen-Rundgang am Donnerstag an Feste ohne Klimaanlage in den Redoutensälen und freut sich, dass das bald Geschichte sein werde. Parallel zur Sanierung der Redoutensäle entstehen zwei neue, moderne Veranstaltungssäle sowie eine neue Terrasse.

Begonnen wurde das Bauprojekt im Mai 2025. Es umfasst das gesamte Promenadengeviert – Schauspielhaus, Kammerspiele, Redoutensäle und Promenadenhof. Die Studiobühne bekommt einen neuen Standort, die Bühnentechnik wird modernisiert. Es wird eine Wärmepumpe mit Nutzung der Abwärme der Promenaden-Tiefgarage installiert.

Rohbau steht weitgehend. © oe24

Im neuen Rohbau für Wintergarten und Gastgarten des Promenadenhofs wird versprochen, dass es wieder Österreichische Küche geben wird.

Beim Rundgang konnte man sehen wie die Bühnenböden der Kammerspiele, der Probebühne 1 und des Orchestergrabens erneuert werden. Der Innenhof an der Lessingstraße ist im Rohbau fertiggestellt, man konnte sich somit bereits vorstellen, wie man sich hier in der Theaterpause die Beine vertreten wird. "Es ist das Große, es ist das Detail", sagt Thomas Königstorfer, Geschäftsführer TOG. Auch die veralteten Wasserleitungen müssen aufgrund von Legionellengefahr ausgetauscht werden.

Das gesamte Projektbudget beläuft sich auf rund 60 Millionen Euro, die Hälfte davon sei laut Königstorfer nicht sichtbar, sondern Haustechnik, Eletrotechnik, etc.

Im Herbst 2027 soll der reguläre Betrieb wieder vollständig aufgenommen werden kann.