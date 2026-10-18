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Nach Tournee

Christina Stürmer nimmt sich eine Auszeit

René Wastler
von
Christina Stürmer
© Zeidler
Nach ihrer "Es wird wieder laut"-Tour geht es unser Austropop-Star jetzt wieder leiser an.
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Nach der Unplugged-Ära gab Christina Stürmer im September wieder Vollgas. Mit ihrer neuen Show "Es wird wieder laut" füllte sie einmal mehr die Hallen. Jetzt will sich Stürmer wieder mehr ihrer Familie widmen und sich vor allem aus den Sozialen Netzwerken zurücknehmen, wie sie auf Facebook bekanntgab.

Christina Stuermer
Christina Stuermer © Zeidler

"Was für ein Konzertjahr … ich hab mir in den letzten Tagen nochmal viele Videos & Bilder angeschaut und bin einfach nur dankbar. Für die Abende mit euch, für die Gänsehaut-Momente und fürs Mitsingen, so laut, dass ich mich manchmal selbst kaum gehört hab Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, eine Pause zu machen. Keine Pause für immer … eher ein Innehalten. Durchatmen, Kraft tanken und Zeit für das haben, was sonst oft zu kurz kommt. Hier auf Social Media wird es deshalb ruhiger werden. Wie aktiv ich in nächster Zeit sein werde, weiß ich ehrlich gesagt selbst noch nicht. Ich lass das einfach mal auf mich zukommen", postete Stürmer Sonntag Nachmittag.

Familie und neues Album

Im oe24-Talk vor dem Tourstart sprach Stürmer bereits davon, dass ihre Familie an erster Stelle steht und sie jetzt die volle Aufmerksamkeit bekommt. "Früher haben wir oft jedes Wochenende Konzerte gespielt und waren dazwischen noch ständig im Studio. Das würde ich jetzt energetisch gar nicht mehr schaffen, geschweige denn natürlich mit Familie und Kindern", so Stürmer damals.

Christina Stürmer
Christina Stürmer © Zeidler

Ganz untätig wird die Sängerin aber dennoch nicht sein, denn bis Juni nächsten Jahres will sie ein neues Album auf den Markt bringen. "Es gibt schon einige Songs, aber ich finde die halt noch nicht gut genug! Aber mein Ziel wäre es schon bis zum Nachhol-Konzert im Linz nächsten Juni etwas neues zu haben." Fans müssen sich also keine Sorgen machen - Stürmer wird zurückkommen.

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