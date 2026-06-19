Trend-Alarm
Community statt Clubbing: Neuer PICNIC CLUB erobert Wien
Während klassische Partys oft erst spät am Abend starten, setzt der PICNIC CLUB auf ein völlig anderes Konzept: Tagsüber feiern, Menschen kennenlernen und gemeinsam den Sommer genießen. Am Sonntag, den 21. Juni, verwandelt sich das Palais Freiluft im Palais Auersperg erstmals in einen großen Community-Treffpunkt unter freiem Himmel.
Die Veranstalter HOT HONEY CLUB und KSOT (Kein Sonntag Ohne Techno) erwarten mehr als 300 junge Wienerinnen und Wiener, die Lust auf neue Kontakte, entspannte Atmosphäre und gute Musik haben.
Warum der PICNIC CLUB den Zeitgeist trifft
Der PICNIC CLUB ist Teil eines wachsenden Trends zu sogenannten Daytime-Events. Statt langer Clubnächte stehen lockere Gespräche, gemeinsames Erleben und unkompliziertes Kennenlernen im Fokus. Gerade junge Erwachsene suchen zunehmend nach Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen, ganz ohne den Druck einer klassischen Partynacht.
"Wir sehen bei all unseren Veranstaltungen, dass Menschen heute aktiv nach echten Verbindungen suchen. Viele kommen alleine und gehen mit neuen Freundschaften nach Hause. Genau dafür haben wir den PICNIC CLUB geschaffen", sagt Veranstalterin und HOT-HONEY-CLUB-Gründerin Nina Nossal.
Auch interessant
Picknick, Musik und Sommer-Vibes
Mitten im Herzen Wiens erwartet die Besucher eine entspannte Picknick-Atmosphäre mit Musik, sommerlichen Drinks und jeder Menge Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. Im Mittelpunkt stehen Gemeinschaft, Austausch und ein unbeschwertes Sommererlebnis.
Unterstützt wird die Veranstaltung vom Wiener Traditionsunternehmen Manner als offizieller Sponsoring-Partner.
Nach der Premiere soll der PICNIC CLUB künftig regelmäßig stattfinden und eine neue Alternative zum klassischen Wiener Nachtleben bieten. (Pia Rommel)
Die wichtigsten Infos auf einen Blick:
PICNIC CLUB
- Wo? Palais Freiluft im Palais Auersperg
- Wann? Sonntag, 21. Juni 2026
- Zu welcher Zeit? 14:00 bis 19:00 Uhr
- Das wird geboten: Musik, Picknick & Community
Tickets gibts hier: PICNIC CLUB · Luma
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden