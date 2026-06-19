Community statt Clubbing: Neuer PICNIC CLUB erobert Wien

Mit dem PICNIC CLUB von HOT HONEY CLUB x KSOT kommt ein neues Event-Konzept nach Wien. Statt durchzechter Partynächte stehen hier echte Begegnungen, neue Freundschaften und gemeinsame Sommermomente im Mittelpunkt.

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Während klassische Partys oft erst spät am Abend starten, setzt der PICNIC CLUB auf ein völlig anderes Konzept: Tagsüber feiern, Menschen kennenlernen und gemeinsam den Sommer genießen. Am Sonntag, den 21. Juni, verwandelt sich das Palais Freiluft im Palais Auersperg erstmals in einen großen Community-Treffpunkt unter freiem Himmel.

Die Veranstalter HOT HONEY CLUB und KSOT (Kein Sonntag Ohne Techno) erwarten mehr als 300 junge Wienerinnen und Wiener, die Lust auf neue Kontakte, entspannte Atmosphäre und gute Musik haben.

Warum der PICNIC CLUB den Zeitgeist trifft

Der PICNIC CLUB ist Teil eines wachsenden Trends zu sogenannten Daytime-Events. Statt langer Clubnächte stehen lockere Gespräche, gemeinsames Erleben und unkompliziertes Kennenlernen im Fokus. Gerade junge Erwachsene suchen zunehmend nach Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen, ganz ohne den Druck einer klassischen Partynacht.

"Wir sehen bei all unseren Veranstaltungen, dass Menschen heute aktiv nach echten Verbindungen suchen. Viele kommen alleine und gehen mit neuen Freundschaften nach Hause. Genau dafür haben wir den PICNIC CLUB geschaffen", sagt Veranstalterin und HOT-HONEY-CLUB-Gründerin Nina Nossal.

PICNIC CLUB - HOT HONEY CLUB x KSOT © PICNIC CLUB

Picknick, Musik und Sommer-Vibes

Mitten im Herzen Wiens erwartet die Besucher eine entspannte Picknick-Atmosphäre mit Musik, sommerlichen Drinks und jeder Menge Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. Im Mittelpunkt stehen Gemeinschaft, Austausch und ein unbeschwertes Sommererlebnis.

Unterstützt wird die Veranstaltung vom Wiener Traditionsunternehmen Manner als offizieller Sponsoring-Partner.

Nach der Premiere soll der PICNIC CLUB künftig regelmäßig stattfinden und eine neue Alternative zum klassischen Wiener Nachtleben bieten. (Pia Rommel)

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

PICNIC CLUB

Wo? Palais Freiluft im Palais Auersperg

Wann? Sonntag, 21. Juni 2026

Zu welcher Zeit? 14:00 bis 19:00 Uhr

Das wird geboten: Musik, Picknick & Community

Tickets gibts hier: PICNIC CLUB · Luma