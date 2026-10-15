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Das solltest du jetzt mit deiner Wärmepumpe machen

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Der Herbst bringt niedrigere Temperaturen. Bevor du beginnst zu heizen, musst du deine Wärmepumpe in Ordnung bringen.
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Bis jetzt war der Herbst in Österreich noch sehr mild. Doch langsam sinken die Temperaturen und viele eröffnen die Heizsaison. Je nach Wärmequelle muss man sich entsprechend auf die Heizsaison vorbereiten. Wärmepumpen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie sind eine günstige und nachhaltige Alternative zu anderen Heizsystemen, unabhängig von Öl und Gas, und können im Sommer auch kühlen.

Staub- und Laubfänger

Achtung! Bevor du beginnst, mit deiner Wärmepumpe zu heizen, solltest du sie gründlich unter die Lupe nehmen. Über die letzten Monate könnte sich eine Menge Dreck angesammelt haben. In den Lüftungsgittern bleibt gerne Laub stecken, außerdem sammelt sich Staub an und auch Spinnweben oder Vogelfedern geraten gerne durch das Gitter.

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Herbstputz

Laub, Federn und dergleichen kannst du ganz einfach aus den Lüftungsgittern entfernen und mit einem weichen Besen oder Pinsel wegwischen. Bewege dich dabei immer in Lamellenrichtung. Anschließend nimmst du einen Schwamm oder ein Mikrofasertuch und eine Seife (ohne Lösungsmittel) und wischst alles gründlich ab. So bekommst du auch Sand und Pollen weg.

Bevor du loslegst, achte unbedingt darauf, dass die Wärmepumpe nicht in Betrieb ist und trenne sie vom Strom. Der Ventilator und alle beweglichen Teile müssen zum Stillstand gekommen sein, bevor du mit deinem Herbstputz loslegst.

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