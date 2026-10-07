Der Herbst bekennt Farbe:  Blütenpracht bis zum Frost

Garten, Balkon und Terrasse müssen jetzt noch keineswegs in den Winterschlafgeschickt werden. Mit Herbstblumen, Naturmaterialien, Kränzen und warmem Licht entstehen kleine Wohlfühloasen, die selbst graue Tage zum Leuchten bringen.

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Jetzt haben robuste Herbstschönheiten ihren großen Auftritt. Chrysanthemen bringen kräftiges Gelb, Orange oder Bordeaux in Töpfe und Beete, während Heidekraut mit seinen zarten Blüten für romantische Akzente sorgt. Auch Astern, Fetthenne und Alpenveilchen machen in herbstlichen Arrangements eine gute Figur. Besonders harmonisch wirkt es, wenn unterschiedliche Höhen und Strukturen kombiniert werden. Ziergräser lockern die Bepflanzung auf und bewegen sich schon beim leisesten Windhauch. Bei den Gefäßen darf es jetzt rustikaler werden: Terrakotta, Holz, Körbe und Töpfe in gedeckten Naturtönen passen perfekt zur Jahreszeit. Dazwischen sorgen Kürbisse in unterschiedlichen Größen und Farben, Äpfel, Kastanien oder dekorative Zweige für einen unkomplizierten Herbst-Look.

Natürlich dekoriert

Kaum eine Dekoration bringt die Jahreszeit schöner vor die Haustür als ein selbst gestalteter Herbstkranz. Hagebutten, Hortensien, Eukalyptus, Beerenzweige, kleine Zieräpfel, Zapfen und buntes Laub lassen sich zu natürlichen Kunstwerken binden. Wer es reduzierter mag, setzt auf einen schlichten Kranz aus Zweigen und Gräsern. Schönes Extra: Viele Materialien findet man bei einem Spaziergang durch Garten oder Natur.

Deko-Kränze, Kerzen und kuschelige Details zieren jetzt die Terrasse

Decken, Kerzen, Laternen und Kürbisse verwandeln die Terrasse in einen romantischen Lieblingsplatz. © KI-generiert

Auch die Terrasse bleibt im Herbst ein Lieblingsplatz. Dicke Decken, wetterfeste Kissen und Felle machen Gartenmöbel kuscheltauglich. Laternen, Windlichter und Lichterketten tauchen den Außenbereich am Abend in warmes Licht. Eine Feuerschale sorgt zusätzlich für Wärme und Atmosphäre. So wird aus dem sommerlichen Outdoor-Wohnzimmer ein herbstlicher Rückzugsort. Mit einer Tasse Tee, warm eingepackt und umgeben von leuchtenden Blüten und flackernden Kerzen, zeigt sich schnell: Die Gartensaison ist noch lange nicht vorbei.