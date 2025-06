Unwetter-Chaos: Bayern-Stars sitzen am Flughafen fest

Unfreiwilliger Zwischenstopp für den FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister saß am Samstag in Orlando fest, konnte seinen Flug nach Miami erst mit knapp zwei Stunden Verspätung antreten.

Grund war eine massive Gewitterfront, die sich quer durch den US-Bundesstaat Florida zog – von West nach Ost, genau entlang der Reiseroute der Münchner.

Eigentlich war der Abflug für 16.40 Uhr Ortszeit geplant. Das Team wollte mit ausreichend Vorlauf zum Klub-WM-Achtelfinale gegen Flamengo Rio de Janeiro (Sonntag, 15 Uhr Ortszeit) in Miami sein. Doch erneut machte das Wetter den Bayern einen Strich durch die Rechnung: Schon beim zweiten Gruppenspiel gegen Boca Juniors (2:1) war die Anreise wegen eines Unwetters um eine Stunde verzögert worden.

Kompany nimmt es gelassen

Trainer Vincent Kompany (39) nahm die neuerliche Panne gelassen. Gegenüber BILD erklärte er: „Es hört sich komisch an, aber seit Covid sind wir auf alles vorbereitet. Damals fehlten sechs Spieler spontan, und wir mussten unseren Gameplan ändern. Ich bin als Trainer in dieser Zeit groß geworden. Deshalb ist alles jetzt etwas entspannter.“ Kompany weiter: „Wir reisen eigentlich immer sehr gut in Amerika. Das Wetter kann man aber nicht ändern – es hat uns eben diesmal eine Stunde Verspätung gekostet.“

Ein ungünstiger Zeitpunkt für ein weiteres Reisechaos: Mit dem K.o.-Spiel gegen Flamengo, einen der stärksten Klubs Südamerikas, wartet nun eine besonders hohe Hürde. Bleibt abzuwarten, ob das Wetterpech auch sportliche Folgen hat.