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Die Sport-Highlights am Sonntag im TV

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Am Sonntag gibt es wieder jede Menge Highlights aus der Sportwelt im TV.
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Für Sport-Fans gibt es am Sonntag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.

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Marco Schwarz soll den Sieg holen. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

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Packendes Duell in der MotoGP.
Packendes Duell in der MotoGP. © EPA

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Antonelli will in Austin Titel-Premiere fixieren

ServusTV/Sky, 21 Uhr
Kimi Antonelli vor Titel-Coup.
Kimi Antonelli vor Titel-Coup. © APA/AFP/ANGELA WEISS

Showdown. Mercedes-Superstar Kimi Antonelli kann sich in den USA zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten küren. Trotz der Verstappen-Siegesserie kann der Italiener am Sonntag alles klar machen.

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