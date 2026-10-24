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Die Sport-Highlights am Sonntag im TV
Für Sport-Fans gibt es am Sonntag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.
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Marquez will die WM-Führung übernehmen
Krimi. Die MotoGP-WM ist spannend wie lange nicht. Vor dem Rennwochenende in Australien lagen Superstar Marc Marquez nur zwei Punkte hinter Leader Jorge Martin.
Antonelli will in Austin Titel-Premiere fixieren
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