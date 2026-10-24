Die Sport-Highlights am Sonntag im TV

Am Sonntag gibt es wieder jede Menge Highlights aus der Sportwelt im TV.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für Sport-Fans gibt es am Sonntag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.

ÖSV-Stars kämpfen gegen Sölden-Fluch

ORF 1, 10/13 Uhr

Marco Schwarz soll den Sieg holen. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Angriff. Auch die Herren legen in Sölden mit einem RTL los. Das Heimrennen war aus rot-weiß-roter Sicht die letzten Jahre nicht von Erfolgen gekrönt. Seit Marcel Hirscher 2014 wartet der ÖSV auf einen Sieg.

Marquez will die WM-Führung übernehmen

ServusTV/Sky, 4 Uhr

Packendes Duell in der MotoGP. © EPA

Krimi. Die MotoGP-WM ist spannend wie lange nicht. Vor dem Rennwochenende in Australien lagen Superstar Marc Marquez nur zwei Punkte hinter Leader Jorge Martin.

Antonelli will in Austin Titel-Premiere fixieren

ServusTV/Sky, 21 Uhr

Kimi Antonelli vor Titel-Coup. © APA/AFP/ANGELA WEISS

Showdown. Mercedes-Superstar Kimi Antonelli kann sich in den USA zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten küren. Trotz der Verstappen-Siegesserie kann der Italiener am Sonntag alles klar machen.