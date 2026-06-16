Diebe an Bord: Diese Flüge sind betroffen

Auf internationalen Flügen häufen sich Diebstähle aus Handgepäck und Ablagefächern. Experten warnen vor professionellen Banden, die gezielt Reisende ins Visier nehmen.

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Banden gehen gezielt vor

Laut Berichten sind die Täter oft organisiert und reisen selbst als Passagiere mit. Während des Fluges durchsuchen sie unauffällig Gepäckstücke in den Handgepäckfächern und stehlen Bargeld, Schmuck, Uhren oder andere Wertgegenstände.

Viele Opfer bemerken den Diebstahl erst nach der Landung – dann sind die Täter meist längst verschwunden.

Diese Strecken gelten als besonders betroffen

Besonders häufig werden Diebstähle auf stark frequentierten internationalen Verbindungen gemeldet. Vor allem Flüge zwischen Europa und Asien sowie beliebte Langstreckenrouten stehen im Fokus der Banden.

© Getty Images/iStockphoto

Experten vermuten, dass die Täter gezielt Strecken auswählen, auf denen viele Geschäftsreisende oder Touristen mit wertvollen Gegenständen unterwegs sind.

So schützen Sie sich

Reisenden wird geraten, Wertsachen möglichst direkt am Körper oder unter dem Sitz aufzubewahren. Bargeld, Reisepässe, Schmuck und elektronische Geräte sollten nicht unbeaufsichtigt im Gepäckfach verstaut werden.

Auch ein kurzer Blick auf das Handgepäck während des Fluges kann helfen, verdächtige Aktivitäten zu bemerken.

Fluglinien reagieren

Mehrere Airlines haben ihre Crews bereits sensibilisiert und informieren Passagiere verstärkt über die Gefahr. Dennoch bleibt das Problem bestehen, weil die Täter oft professionell und unauffällig vorgehen.

Für viele Urlauber beginnt die Reise entspannt – doch Kriminelle nutzen genau diese Sorglosigkeit aus. Wer auf Wertsachen achtet und aufmerksam bleibt, kann das Risiko deutlich reduzieren.