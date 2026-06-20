Dieser "faule Hai" geht lieber zu Fuß

Wissenschaftler haben vor der Küste Neuguineas eine faszinierende Entdeckung gemacht. Der sogenannte "faule Hai" schwimmt extrem ungern – stattdessen läuft er auf seinen Flossen gemütlich über den Meeresboden.

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Bambushaie gehören zu den eher trägen Meeresbewohnern, die die meiste Zeit auf dem Boden ruhen. Wenn sie sich fortbewegen, tun sie dies auf eine für Haie höchst ungewöhnliche Art: Sie nutzen ihre vorderen Flossen, um über den Grund zu laufen, statt durch das offene Wasser zu schwimmen. Ein Team um die Forscherin Jessica-Anne Blakeway von der australischen University of the Sunshine Coast hat nun eine bislang wissenschaftlich unbeschriebene Art dieser Familie offiziell erfasst.

Das Tier, das von Einheimischen bereits als "fauler Hai" bezeichnet wurde, hört nun auf den wissenschaftlichen Namen Dudgeons Bambushai (Hemiscyllium dudgeonae).

Zufallsfund beim Abendtauchgang

Die Entdeckung war ein echter Zufall. Eigentlich suchten die Taucher in den Seegraswiesen vor Neuguinea nach einer verwandten Hai-Art, als ihnen das Tier mit dem einzigartigen Farbmuster ins Auge stach. Als der Fisch mit einer Tauchlampe angestrahlt wurde, verfiel er sofort in eine typische Starre, die in der Natur zur Täuschung von Fressfeinden dient. Dadurch konnten die Wissenschaftler das Tier problemlos fangen und untersuchen. Insgesamt fing das Team im lokalen Riffökosystem zwölf Individuen, entnahm Gewebeproben und führte anschließende DNA-Analysen durch, die den Status als neue Art zweifelsfrei bestätigten.

Überleben bei Ebbe auf dem Riff

Die "laufenden" Haie sind extrem gut an ihren Lebensraum angepasst. Wenn das Wasser bei Ebbe sehr flach wird, bewegen sie sich sogar so über die Riffe, dass ihr Körper teilweise aus dem Wasser ragt.

Sie können längere Zeit in sauerstoffarmen Riff-Pools überleben, indem sie ihre Herzschlagrate drastisch reduzieren und den Blutfluss einschränken. Da die Art bislang ausschließlich in der Milne Bay nachgewiesen wurde, gehen die Forscher von einem sehr kleinen Verbreitungsgebiet aus. Das macht den außergewöhnlichen Fisch besonders anfällig für Bedrohungen wie Überfischung oder die Zerstörung seines Lebensraums. Die Ergebnisse der Studie wurden am Freitag veröffentlicht.

Gefährlicher Spitzenjäger oder gemütlicher Energiesparer? Der "faule Hai" beweist, dass selbst über die bekanntesten Meeresbewohner noch längst nicht alles bekannt ist.