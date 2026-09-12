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Balkon statt Bett

DIESER Kreuzfahrt-Trend kann gefährlich werden

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© Getty Images/Connect Images
Matratze raus, Kissen drauf und schon liegt man unter freiem Himmel – mit Meerblick inklusive. Genau dieser ungewöhnliche Kreuzfahrt-Trend geht derzeit in den sozialen Medien viral. Doch die Reedereien sehen das gar nicht gerne.
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Videos zeigen Passagiere, die kurzerhand ihre Matratze aus dem Bett holen und auf dem Balkon ihrer Kabine ausbreiten. Dazu kommen Laken, Kissen und Decke – fertig ist das Bett mit Blick aufs offene Meer.

Die Clips werden teilweise hunderttausendfach angesehen und bekommen unzählige Likes. Der Trend verbreitet sich damit immer weiter.

Doch bei den Kreuzfahrtgesellschaften sorgt die Idee nicht für Begeisterung.

"Absolut verrückt"

John Heald, Markenbotschafter von Carnival Cruise Line, bezeichnete den Trend auf Facebook als "absolut verrückt". Ein besonders erfolgreiches Video sei zwar nicht auf einem Carnival-Schiff entstanden, trotzdem hoffe er, dass niemand auf einem ihrer Schiffe auf diese Idee komme.

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Mit einem Augenzwinkern scherzte Heald sogar über mögliche Konsequenzen: Wer erwischt werde, müsse den Rest der Reise als Kabinensteward arbeiten und Betten machen sowie Kabinen reinigen.

Wer einfach nur die frische Nachtluft genießen möchte, müsse allerdings nicht auf die Matratze ausweichen. Laut Heald könne man dafür problemlos die Balkontür offen lassen.

Reedereien fürchten Sicherheitsrisiken

Hinter dem Ärger steckt vor allem die Sicherheit. Laut dem Reiseblog "Your mileage may vary" könnten Matratzen auf dem Balkon Stolperfallen darstellen oder möglicherweise Fluchtwege blockieren.

Dazu kommt ein weiteres Problem: Durch die feuchte Meeresluft können Matratze und Bettwäsche nass werden. Für das Reinigungspersonal bedeutet das zusätzlichen Aufwand – im schlimmsten Fall müssen die Textilien komplett ausgetauscht werden.

Keine klare Verbotsregel

Interessant: In den Hausordnungen beziehungsweise Beförderungsbedingungen großer Reedereien findet sich laut dem Bericht offenbar keine eindeutige Regel, die das Verschieben der Möbel oder das Schlafen mit einer Matratze auf dem Balkon ausdrücklich verbietet.

Auch bei Aida Cruises gibt es auf Anfrage von TRAVELBOOK keine klare Absage. Stattdessen verweist die Reederei auf die Hängematten in den Balkonkabinen. Dort könne man tagsüber oder am Abend die frische Seeluft und das Meeresrauschen genießen.

Der Balkon bleibt damit ein beliebter Platz an Bord – als improvisiertes Schlafzimmer ist die Matratze dort aber offenbar keine besonders gute Idee.

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