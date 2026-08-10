Dieser Ort dreht für Sternschnuppen das Licht ab

Wer in der Nacht auf Donnerstag möglichst viele Sternschnuppen sehen möchte, sollte den Blick Richtung Pinzgau richten.

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In Weißbach bei Lofer setzt man seit Jahren auf besonders dunkle Nächte – und hat dafür nun sogar eine internationale Auszeichnung erhalten.

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Die kleine Gemeinde mit rund 400 Einwohnern wurde von der Organisation DarkSky International als offizieller "Sternenpark" zertifiziert. Damit ist Weißbach der erste Sternenpark im Bundesland Salzburg und erst der dritte in ganz Österreich. Bisher hatten die Region Attersee-Traunsee in Oberösterreich und die Eisenwurzen in Niederösterreich diese Auszeichnung erhalten.

Naturpark Weißbach © Naturpark Weißbach

Der Grund für die Wahl liegt auf der Hand: Weißbach gehört aufgrund seiner geringen Besiedelung zu den dunkelsten Regionen Österreichs. Wie der ORF berichtet, hat die Gemeinde für die Zertifizierung zusätzlich Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung umgesetzt. Die Straßenbeleuchtung wurde auf etwas mehr als die Hälfte der bisherigen Stärke reduziert, abgelegene Laternen werden vollständig abgeschaltet.

Ideale Bedingungen

Davon profitieren nicht nur Astronomen. Gerade jetzt zur Zeit der Perseiden bietet der dunkle Himmel ideale Bedingungen für Sternschnuppen-Beobachter. Besonders rund um das Birnhorn, die Reiter Alpen, den Diesbach-Stausee und den Hirschbichl gibt es kaum störendes künstliches Licht.

Zwei Jahre lang arbeitete der Naturpark an der Zertifizierung. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass der Sternenpark künftig noch mehr Bergsportler, Naturfreunde und Hobbyfotografen anlockt. Tourismus-Geschäftsführer Wolfgang Fegg betont gegenüber dem ORF, man wolle bewusst auf sanften Tourismus setzen: "Wir sind kein Disneyland, sondern versuchen, die Naturverbundenheit zur Geltung zu bringen." Die Auszeichnung passe daher perfekt zur Gemeinde.