Mit Ghana-Spieler
England-Spieler verweigert Handschlag
Im Vorfeld der Begegnung hatte Englands Declan Rice noch Parteys fußballerische Qualitäten aus gemeinsamen Arsenal-Zeiten gelobt und vor Ghanas Konterstärke gewarnt.
Auch interessant
Anklage gegen Partey wegen Vergewaltigung
Zuvor war Partey die Einreise nach Kanada für Ghanas WM-Auftaktspiel gegen Panama verweigert worden. Ein Einspruch führte zwar zu einer Anhörung in Ottawa, blieb aber erfolglos. Offenbar wurde in Parteys Visumsantrag verschwiegen, dass er festgenommen und strafrechtlich angeklagt worden war: Er muss sich im kommenden Jahr in Großbritannien vor Gericht verantworten, da ihm für den Zeitraum 2020 bis 2022 siebenfache Vergewaltigung und ein Fall sexueller Nötigung vorgeworfen werden. Partey plädiert auf nicht schuldig. Der Mittelfeldspieler, der nach seinem Arsenal-Abschied zuletzt 32 torlose Spiele für einen spanischen Erstligisten bestritt, zeigte sich unbeeindruckt. Bei einem Medientermin in Ghanas Trainingslager in Rhode Island nannte er die Visumsprobleme einen "Teil des Fußballs", den man nicht kontrollieren könne. Er betonte, dass er sich fit fühle, das Team bestens vorbereitet sei und bereit sei, gegen die Konkurrenz sein Bestes zu geben.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden