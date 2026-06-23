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Vor Norwegen-Hit

Trauer-Schock bei Frankreich! Deschamps reist ab

Frankreich-Coach Didier Deschamps
© Getty Images
Die Weltmeisterschaft rückt für Didier Deschamps plötzlich in den Hintergrund. Frankreichs Nationaltrainer muss das Team vor dem letzten Gruppenspiel gegen Norwegen verlassen.
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Didier Deschamps erlebt mitten bei der Weltmeisterschaft die wohl schwerste Nachricht überhaupt. Wie der französische Fußballverband am Dienstag bekanntgab, ist die Mutter des Nationaltrainers verstorben. Der 57-Jährige wird das Team daher vorübergehend verlassen und zur Beerdigung nach Frankreich reisen.

Le Bleus bereits im Sechzehntelfinale

Damit fehlt Deschamps am Freitag (21 Uhr/live auf ServusTV) beim abschließenden Gruppenspiel der Équipe Tricolore gegen Norwegen. An der Seitenlinie übernimmt sein langjähriger Weggefährte und Co-Trainer Guy Stéphan die Verantwortung.

Für Frankreich rückt der Fußball in diesen Tagen in den Hintergrund. Die Mannschaft steht geschlossen hinter ihrem Trainer, der seit Jahren das Gesicht des französischen Nationalteams ist und die Bleus 2018 zum WM-Titel führte.

Sportlich ist die Ausgangslage komfortabel: Mit zwei souveränen Siegen gegen Senegal (3:1) und Irak (3:0) haben sich die Franzosen bereits vorzeitig das Ticket für die K.o.-Phase gesichert. Gegen Norwegen geht es nun vor allem darum, den Gruppensieg perfekt zu machen – ohne ihren Chef an der Seitenlinie.

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Während die Bleus auf dem Platz weiter von großen WM-Träumen leben, trauert Deschamps fernab des Turniertrubels um einen geliebten Menschen. Eine Nachricht, die selbst die größte Fußball-Bühne der Welt für einen Moment in den Hintergrund rücken lässt.

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