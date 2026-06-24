Neue Ermittlungen
Mutter nach Tod ihres Babys unter Verdacht
Entführung vorgetäuscht?
Die 32-jährige Mutter hatte zunächst angegeben, ihr Baby sei aus dem Kinderwagen entführt worden. Diese Version wird von den Ermittlern inzwischen stark bezweifelt. Hinweise auf eine tatsächliche Entführung haben sich laut Polizei bisher nicht ergeben. Stattdessen wird nun wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt.
Leiche nahe Wohnhaus entdeckt
Nach der Vermisstenmeldung war eine großangelegte Suchaktion mit mehreren Hundert Einsatzkräften gestartet worden. Rund 15 Stunden später fanden Einsatzkräfte die Leiche des Säuglings am Rankbach – nur etwa 500 Meter vom Wohnhaus der Familie entfernt.
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Damit ist bestätigt, dass es sich bei dem gefundenen Kind um den vermissten drei Monate alten Buben handelt.
Ermittler prüfen Hinweise
Im Zuge der Berichterstattung gingen laut Staatsanwaltschaft mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein. Diese werden derzeit von der Kriminalpolizei ausgewertet. Eine Ermittlungsgruppe wurde eingerichtet.
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