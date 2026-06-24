Mutter nach Tod ihres Babys unter Verdacht

Im Fall eines toten Babys in Renningen bei Stuttgart ermittelt die Polizei nun gegen die Mutter. Sie steht im Verdacht, den Tod ihres drei Monate alten Sohnes verschleiert zu haben.

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Entführung vorgetäuscht?

Die 32-jährige Mutter hatte zunächst angegeben, ihr Baby sei aus dem Kinderwagen entführt worden. Diese Version wird von den Ermittlern inzwischen stark bezweifelt. Hinweise auf eine tatsächliche Entführung haben sich laut Polizei bisher nicht ergeben. Stattdessen wird nun wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt.

Leiche nahe Wohnhaus entdeckt

Nach der Vermisstenmeldung war eine großangelegte Suchaktion mit mehreren Hundert Einsatzkräften gestartet worden. Rund 15 Stunden später fanden Einsatzkräfte die Leiche des Säuglings am Rankbach – nur etwa 500 Meter vom Wohnhaus der Familie entfernt.

Damit ist bestätigt, dass es sich bei dem gefundenen Kind um den vermissten drei Monate alten Buben handelt.

Ermittler prüfen Hinweise

Im Zuge der Berichterstattung gingen laut Staatsanwaltschaft mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein. Diese werden derzeit von der Kriminalpolizei ausgewertet. Eine Ermittlungsgruppe wurde eingerichtet.