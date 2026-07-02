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4,1 Milliarden Euro!

EU-Richter verdonnern Google zur höchsten Strafe aller Zeiten

Google-Hauptquartier im Silicon Valley
© Getty Images
EU-Kommission warf Internet-Gigant vor, sein Betriebssystem Android auszunutzen, um die Marktdominanz seiner Suchmaschine zu stärken
OE24 auf Google bevorzugen

Google muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Rekordhöhe von 4,1 Milliarden Euro zahlen. Das Unternehmen habe Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale Beschränkungen auferlegt, um die Marktdominanz seiner Suchmaschine zu stärken, entschieden die Richterinnen und Richter in Luxemburg.

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